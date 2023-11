Gutachten belegt große ökonomische Relevanz der ARD (FOTO)

Stuttgart (ots) - Die ARD hat im Jahr 2022 rund 8 Milliarden Euro zur

Bruttowertschöpfung in Deutschland beigetragen. Zu diesem Ergebnis kommt eine

Studie des unabhängigen Wirtschaftsforschungsinstituts WifOR im Auftrag der ARD.

Laut Studie sichert die ARD in der deutschen Wirtschaft mehr als 55.000

Arbeitsplätze außerhalb der eigenen Unternehmen.



Kai Gniffke, ARD Vorsitzender: "Die ARD sorgt nicht nur für publizistische

Vielfalt, sondern sie ist auch ein Wirtschaftsfaktor in Deutschland. Das zeigt

das WifOR Gutachten deutlich. In unsicheren Zeiten sichert die ARD verlässlich

Beschäftigung auch außerhalb der ARD Medienhäuser. "