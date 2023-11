Recor Medical und Otsuka Medical Devices kündigen das erste FDA-zugelassene System zur renalen Denervierung für die Bluthochdruckbehandlung an

Palo Alto, Kalifornien und Frankfurt Am Main, Deutschland (ots/PRNewswire) - Mit

der Zulassung des Paradise-Systems zur renalen Denervierung mit Ultraschall ist

erstmals in den USA eine innovative Behandlung des Bluthochdrucks verfügbar.



Recor Medical, Inc. ("Recor") und seine Muttergesellschaft Otsuka Medical

Devices Co., Ltd. ("Otsuka Medical Devices") gaben heute bekannt, dass die

US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) das Paradise-System zur

renalen Denervierung mit Ultraschall (RDN) von Recor für die Behandlung von

Bluthochdruck zugelassen hat.