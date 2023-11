Razorleaf setzt seine Expansion in Europa fort und eröffnet neue Niederlassung in Frankreich

STOW, Ohio und PARIS, 8. November 2023 /PRNewswire/ -- Die Razorleaf Corporation, ein führendes Beratungs- und Systemintegrationsunternehmen, das sich auf PLM und MES spezialisiert hat, gab heute die Eröffnung von Razorleaf France bekannt, einer neuen Niederlassung in Paris, die Südeuropa betreut. Mit dieser Expansion kann Razorleaf nun Kunden in Frankreich, Spanien, Portugal, Großbritannien, den Benelux- und nordischen Ländern, Griechenland, der Türkei und Israel bedienen.

Der Standort in Paris wird französische Hersteller bei der Integration digitaler Engineering- und Fertigungslösungen für die Produktentwicklung in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Industrie, Automobil, Energie und Medizintechnik unterstützen

Nordine Marouf wurde zum Managing Director von Razorleaf für Südeuropa ernannt. Nordine verfügt über eine umfangreiche Erfolgsbilanz mit dem Product Lifecycle Management im Dassault Systèmes-Ökosystem und ist für das Wachstum von Razorleaf und die Expansion seiner Produkte und Dienstleistungen in dieser Region verantwortlich. Mit mehr als 30 Jahren internationaler Erfahrung im Software- und Dienstleistungsvertrieb hat er für eine Vielzahl von Anbietern von IT/IS-, PLM-, BIM- und Cloud-Lösungen in verschiedenen Sektoren gearbeitet, darunter Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Transport, Energie, Biowissenschaften und Bauwesen.

„Unser Ziel ist es, Herstellern dabei zu helfen, ihre aktuellen Konstruktions- und Fertigungsabläufe mit branchenführenden Technologien anzupassen und zu erneuern, um ihre Effizienz in den Bereichen PLM, MES und die allgemeine Fähigkeit, neue Produkte auf den Markt zu bringen, zu verbessern", sagte Nordine. „Der Weg in die Zukunft führt für alle Hersteller nun zweifellos über die Umstellung auf ein vollständig digitales Umfeld. Dazu gehört die Einführung von Digital-Twin-Methoden, die es ihnen ermöglichen, die Wettbewerbsvorteile zu nutzen, die sich aus der vollständigen Kontrolle über ihre Produktdesign- und Konstruktionsdaten ergeben. Razorleaf setzt sich dafür ein, seine Kunden mit bewährtem Fachwissen zu unterstützen, das ihren Geschäftsanforderungen entspricht und ihren Erfolg auf diesem Weg sicherstellt."

„Wir stellen fest, dass die europäischen Hersteller eine breite Palette von Industrie-4.0-Funktionen einführen möchten, und Beratung und Dienstleistungen benötigen, die ihnen dabei helfen werden, ihre digitalen Transformationsziele zu erreichen", sagte Eric Doubell, CEO von Razorleaf. „Die Eröffnung dieser neuen Niederlassung in Paris wird es uns ermöglichen, mit Herstellern in Südeuropa zusammenzuarbeiten, die PLM-Systeme mit der 3DEXPERIENCE-Plattform von Dassault Systèmes, der führenden PLM-Lösung in Frankreich, implementieren und aufrüsten möchten, sowie Software für Fertigungsbetriebe anzubieten, um die Produktivität zu steigern und ihre Markteinführungspläne zu beschleunigen."

Informationen zu Razorleaf

Razorleaf wurde im Jahr 2000 gegründet und ist ein Beratungs- und Systemintegrator mit spezialisiertem Know-how in den Bereichen PLM, MES, Integration, Migration und Testautomatisierung. Wir konzentrieren uns darauf, Fertigungsunternehmen dabei zu unterstützen, Produkte und Prozesse über das gesamte digitale Unternehmen hinweg zu verbinden, um durch den Innovationsprozess mehr Wert zu erzielen. Unter der Leitung eines hochqualifizierten und erfahrenen Expertenteams in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien transformiert Razorleaf Unternehmen, indem es umfassende Beratungs- und Implementierungsdienstleistungen anbietet, die sich auf das Management des digitalen Threads im gesamten Produktlebenszyklus und in der Lieferkette konzentrieren.

