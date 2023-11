Warum kurzfristige, erstklassige Unternehmensanleihen jetzt Chancen darstellen

Es ist selten, dass sich die Börse für Anleihen begeistert. Aber nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank (Fed) Jerome Powell letzte Woche signalisierte, dass die zweite Zinspause in Folge auch bedeuten könnte, dass die Fed den Zinszyklus beende, reagierten alle Anleiheklassen mit einem starken Anstieg. An allen Handelsplätzen der Welt wurden Stimmen laut, dass das Ende der Leitzinserhöhungen erreicht sein könne.

Eine Reihe weiterer Fakten und Zahlen der vergangenen Woche untermauerten diese Erwartung: Zunächst hat die US-Regierung am Montag für das laufende Quartal, mit 776 Milliarden US-Dollar, weniger Staatsanleihen emittiert, als erwartet. Zudem plane sie, die Laufzeiten zu verkürzen, um der gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden. Es folgte ein abwartendes Statement der Fed am Mittwoch und schließlich rundeten schwächere Arbeitsmarktdaten am Freitag das Bild ab.

Langfristige vs. kurzfristige Anleihen: Ein Blick auf die aktuellen Trends

Die Rendite der zweijährigen US-Treasuries fiel von 5,08% am Montag um 24 Basispunkte auf 4,84% zum Handelsschluss am Freitag. Noch dramatischer war der Rückgang der Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe, die zunächst von 5,00% auf 4,48% fiel, bevor sie sich zum Wochenschluss bei 4,55% einpendelte und damit um 45 Basispunkte niedriger notierte. Dies ist eine der dramatischsten Entwicklungen der US-Treasury-Renditen in jüngster Zeit. Die fallenden Anleiherenditen, sicherlich Hauptauslöser der Aktienrallye, und die wöchentlichen Daten haben den Schwung ins Wochenende mitgenommen.

Für Anleger, die ihr Kapital erhalten wollen, ist der Anleihemarkt die erste Wahl. Da die US-Finanzpolitik jedoch weiterhin locker bleibt, dürften die Renditen am langen Ende der Kurve aufgrund der langfristigen Risiken im Zusammenhang mit dem steigenden Haushaltsdefizit hoch bleiben. Meiner Meinung nach ist das Schiff führerlos, und ohne den politischen Willen, die Ausgaben zu beschränken, ist es nicht sinnvoll, auf die fiskalische Zukunft Amerikas in 20 oder 30 Jahren zu wetten.

Da sich China und Japan von US-Treasuries trennen und das US-Finanzministerium neue Anleihen in Billionenhöhe auflegt, könnten Staatsanleihen mit Laufzeiten von 10 Jahren und länger weiter unter Druck geraten, während am kurzen Ende der Kurve allmählich Zinssenkungen der Fed ab Mitte 2024 erwartet werden. Letzten Freitag zeigte das FedWatch-Tool der CME eine Wahrscheinlichkeit von fast 50% für eine Zinssenkung um einen Viertelpunkt auf der Sitzung des Offenmarktausschusses der Fed im Mai 2024. Wenn die schwächeren Arbeitsmarktdaten einen Trend zu niedrigeren Arbeitslosenzahlen in der Zukunft einleiten, sieht diese Prognose recht gut aus, und Anleger sollten sich gut sechs Monate vor dieser Entwicklung positionieren.

Die Prognose des CME FedWatch-Tools wird durch den starken Rückgang der GDPNow-Schätzung für das US-Bruttoinlandsprodukt (BIP; englisch: GDP) der Atlanta Fed für das vierte Quartal untermauert. Die jüngste GDPNow-Schätzung der Atlanta Fed zeigt, dass die US-Wirtschaft im vierten Quartal nur noch mit einer Rate von 1,2% gewachsen ist, gegenüber 4,9% im dritten Quartal. Einige Ökonomen gehen in der Umfrage sogar von einem negativen Wachstum aus. Dieser Bericht hat in der letzten Woche für viel Aufsehen unter Anlegern gesorgt, da er auf eine ziemlich drastische Verlangsamung der Verbraucherausgaben im Weihnachtsgeschäft und geringere Unternehmensinvestitionen bis zum Jahresende schließen lässt.

Investment-Grade-Unternehmensanleihen: Die kluge Wahl für risikobewusste Anleger

Vor diesem Hintergrund scheint der Kauf von Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und einer Laufzeit von drei bis fünf Jahren aus mehreren Gründen eine attraktive Anlagemöglichkeit zu sein:

1. Wenn die Fed Mitte nächsten Jahres mit Zinssenkungen beginnt, werden rollierende sechsmonatige bis einjährige US-Staatsanleihen zu niedrigeren Zinssätzen gehandelt als heute. Wahrscheinlich hat der milliardenschwere Hedgefonds-Manager Stanley Druckenmiller aus diesem Grund eine große Position zweijähriger US-Treasuries gekauft, in der Erwartung, dass sich die Renditekurve normalisiert und der zweijährige Zinssatz in ein paar Jahren auf 3% sinkt.

2. Während ein Portfolio aus zwei-, drei- und fünfjährigen Staatsanleihen eine gemischte Rendite von 4,66% abwirft, wirft ein Portfolio aus zwei-, drei- und vierjährigen Investment-Grade-Unternehmensanleihen 5,83% ab – ganze 117 Basispunkte mehr. Staatsanleihen werden jede Woche zum Nennwert ausgegeben, sodass die Anleger den vollen durchschnittlichen Zinsertrag von 4,66% erhalten. Die meisten Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von zwei bis vier Jahren werden mit Abschlägen zum Nennwert gehandelt, da sie zu Zeiten niedrigerer Zinsen ausgegeben wurden. Der durchschnittliche Ausschüttungssatz liegt daher bei etwa 3,8%, aber die Rendite bis zur Fälligkeit (Gesamtrendite) beträgt etwa 5,83%, da mit den Zinserträgen auch ein gewisser Kapitalzuwachs verbunden ist.

3. Wenn sich die Regierung in Washington tatsächlich nicht auf einen Schuldenabbau einigen kann, steigt das Risiko eines Regierungsstillstands und gescheiterter Anleiheauktionen. Wenn es zu einer weiteren regionalen Bankenkrise kommt, weil zu viele niedrig verzinste Staatsanleihen, zu viele Unternehmensanleihen und zu viel Geld auf dem Geldmarkt gehalten werden, dann besteht die Gefahr, dass Credit Default Swaps (CDS sind Risikoprämien, mit denen sich Investoren gegen den Ausfall einer Anleihe bei Fälligkeit sichern) als „gutes Geld“ gelten. Stellen Sie sich schonmal bei der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC; deutsch: Bundeseinlagenversicherungsgesellschaft) an.

4. Warum sollte man umgekehrt angesichts der Tatsache, dass erstklassige Unternehmensanleihen jetzt über zwei bis vier Jahre eine Gesamtrendite von über 6% erzielen, nicht Geld in den stabilsten Bilanzen der Welt anlegen: Microsoft, Berkshire Hathaway, Visa, Exxon Mobil, JPMorgan, Merck, Oracle, Apple, Walmart, Amazon, Intel, usw.

Anleihen dieser und anderer S&P 500-Unternehmen können von Privatanlegern nicht gekauft werden. Institutionelle Anleger kaufen sie auf, sobald sie verfügbar sind. Es gibt einige börsengehandelte Fonds (ETFs), die den Kauf von Körben dieser Anleihen mit monatlicher Auszahlung ermöglichen. Es gibt zwar keine Garantie dafür, dass die Anleiherenditen nicht noch weiter steigen, aber zumindest ist das Risiko bei kurzen Laufzeiten klar definiert. Eine Investition in Unternehmensanleihen guter Bonität mit einer Laufzeit von 24 bis 48 Monaten und rund 6% Rendite, die nahezu „kugelsicher“ sind, könnte durchaus Sinn machen.

