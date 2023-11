31 887 Erstanträge auf Asyl im Oktober - Rekord seit September 2016

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Zahl neuer Asylsuchender in Deutschland hat im Oktober dieses Jahres mit 31 887 den höchsten Wert seit 2016 erreicht. Im damaligen September war die Zahl der Erstanträge mit mehr als 70 000 letztmals höher, wie ein Sprecher des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) am Mittwoch in Nürnberg sagte.

Im bisherigen Verlauf des Jahres 2023 kamen 267 384 Erstanträge auf Asyl zusammen. Damit wird 2023 auch das Jahr mit den meisten Asylanträgen seit dem Rekordjahr 2016 werden. Damals waren 722 370 Erstanträge auf Asyl gestellt worden.