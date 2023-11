DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das Düsseldorfer Oberlandesgericht muss entscheiden, ob die direkte Vergabe eine Großauftrags zur Anschaffung digitaler Funkgeräte für die Bundeswehr rechtmäßig war. Der Auftrag war an das Münchener Unternehmen Rohde & Schwarz gegangen - und die französische Thales-Gruppe hat dagegen Beschwerde eingelegt.

Diese könnte nun aber an einem Formfehler scheitern, wie am Mittwoch in der mündlichen Verhandlung deutlich wurde. Seit Jahresbeginn müssen sofortige Beschwerden den Gerichten auf elektronischem Weg übermittelt werden. Die Beschwerde war aber - ohne Anlagen - im Nachtbriefkasten des Oberlandesgerichts eingeworfen worden.