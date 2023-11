Qualys stellt TruRisk-, FixIT- und ProtectIT-Pakete im AWS Marketplace bereit

FOSTER CITY, Kalif. (ots) - Die neue Lösung ermöglicht es den AppSec-Teams,

Schwachstellen in intern entwickelter Software und darin eingebetteten

Open-Source-Komponenten zu erkennen, priorisieren und beheben



Qualys, Inc. (https://www.qualys.com/) (NASDAQ: QLYS (https://investor.qualys.co

m/?_ga=2.26830653.1285044243.1557348334-2035024943.1528921512) ), Pionier und

führender Anbieter für cloudbasierte IT-, Sicherheits- und Compliance-Lösungen,

stellt seine preisgekrönten Lösungsangebote VMDR TruRisk, FixIT und ProtectIT

jetzt im AWS Marketplace bereit. Die Pakete sind nach Leistungsumfang und Preis

gezielt auf die Anforderungen kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU)

zugeschnitten.