Menarini Group und SciClone Pharmaceuticals geben die exklusive Zusammenarbeit für die Unterlizenzierung zur Entwicklung und Vermarktung von ORSERDU (Elacestrant) in China bekannt, um fortgeschrittenen oder metastasierten Brustkrebs zu behandeln.

ORSERDU ist die erste Behandlung, die speziell für Patienten mit ER+ oder HER2- fortgeschrittenen oder metastasierten Brustkrebstumoren, die ESR1-Mutationen aufweisen, zugelassen ist. Dies ist die erste Innovation in der endokrinen Therapie seit fast 20 Jahren.

ESR1-Mutationen treten bei bis zu 40 % der ER+ und HER2- fortgeschrittenen oder metastasierten Brustkrebse auf und sind ein bekannter Faktor für die Resistenz gegen endokrine Standardtherapien. Sie erschweren die Behandlung dieser Tumore.

Diese Vereinbarung umfasst nicht näher bezeichnete Vorauszahlungen, Meilensteinzahlungen und Umsatzbeteiligungen.

FLORENZ, Italien und HONGKONG, 8. November 2023 /PRNewswire/-- Die Menarini Group („Menarini"), ein führendes internationales Pharma- und Diagnostikunternehmen, und SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Ltd. („SciClone),ein internationales biopharmazeutisches Unternehmen, gaben heute bekannt, dass sie eine exklusive Unterlizenzierungs-Vereinbarung zur Entwicklung und Vermarktung von ORSERDU (Elacestrant) in der Volksrepublik China geschlossen haben, um die Behandlungsmöglichkeiten für Patienten mit metastasiertem Brustkrebs (mBC) zu erweitern.

ORSERDU, eine einmal täglich oral verabreichte endokrine Monotherapie zur Behandlung von postmenopausalen Frauen oder erwachsenen Männern mit ER +, HER2- oder ESR1-mutiertem, fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs mit Fortschreiten der Erkrankung nach mindestens einer endokrinen Therapielinie, wurde im Januar 2023 von der U.S. Food and Drug Administration im Rahmen der vorrangigen Prüfung und des Fast-Track-Status zugelassen. Im September 2023 wurde ORSERDU von der Europäischen Kommission zugelassen. Stemline Therapeutics, eine Tochtergesellschaft der Menarini Group, die sich darauf konzentriert, Krebspatienten transformative Therapien anzubieten, vermarktet ORSERDU in den USA und der EU.

Im Rahmen der Unterlizenzierungs-Vereinbarung wird SciClone die Entwicklung und Registrierung von ORSERDU in China fortsetzen und ORSERDU nach seiner behördlichen Zulassung in China vermarkten.

„Patienten, die mit metastasiertem Brustkrebs leben, benötigen effektive und verträgliche Optionen", sagte Elcin Barker Ergun, CEO der Menarini Group. „Wir sind stolz darauf, mit SciClone zusammenzuarbeiten, um eine neue Brustkrebstherapie für Patienten in China zu ermöglichen, die mit einer einmal täglich einzunehmenden Pille wirksam ist".