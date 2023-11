Besuchen Sie Protelion auf der Black Hat MEA und entdecken Sie die Welt der Cybersicherheit

BERLIN, 8. November 2023 /PRNewswire/ -- Protelion freut sich, bekannt geben zu können, dass unser Team an einer der bedeutendsten Cybersicherheits-Veranstaltungen des Jahres, Black Hat MEA, teilnehmen wird. Die führende Cybersicherheits-Konferenz und -Ausstellung findet vom 14. bis 16. November in Riad, KSA, statt. Über 40.000 Infosec-Fachleute, mehr als 300 Aussteller und mehr als 300 weltberühmte Redner aus über 120 Ländern werden anwesend sein.

An unserem Stand können Sie von führenden Experten mehr über unsere ganzheitlichen Lösungen erfahren, wie z. B. Threat Detection and Response, unsere narrensichere Netzwerksicherheitslösung zum Schutz all Ihrer Kanäle in Echtzeit; lernen Sie unseren maßgeschneiderten und skalierbaren Enterprise Messenger und unser robustes Telefon mit militärisch zertifizierter Verschlüsselung kennen, und erkunden Sie unsere Endpoint Protection-Lösungen für unterschiedliche Anforderungen.

"Protelion bietet erstklassigen Support für verschiedene cyberbezogene Probleme, um die Bedürfnisse mittlerer bis großer Unternehmen und Regierungsorganisationen zu erfüllen. Unsere Lösungen sind in hohem Maße anpassbar und können scheinbar in bereits bestehende Netzwerke integriert werden. Damit ist Protelion die richtige Wahl, um das Unternehmen zu sichern, und wir freuen uns sehr darauf, den Besuchern unsere verschiedenen Lösungen zu präsentieren", sagt Josef Waclaw, CEO der Protelion GmbH.

Mit unseren innovativen Lösungen und unserem erstklassigen Support ist Protelion Ihr zuverlässiger Partner bei der Sicherung Ihrer kritischen Infrastruktur. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, unsere fortschrittliche Cybersicherheit zu erfahren und besuchen Sie unseren Stand H2.107.

Informationen zu Protelion:

Protelion ist ein weltweit anerkannter Marktführer für Cybersicherheitslösungen, der Regierungen, Verteidigungsorganisationen, Strafverfolgungsbehörden und kritische Einrichtungen beliefert. Die Lösungen von Protelion basieren auf höchst sicheren, hochmodernen Algorithmen, die durch einen beispiellosen, erstklassigen Support, Entwicklungskompetenz und technisches Know-how unterstützt werden. Von seinem Hauptsitz in Berlin, Deutschland, aus ist Protelion mit seinem internationalen Team und einem Netzwerk von Vertriebspartnern in der EMEA-Region, den USA und Lateinamerika weltweit präsent.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/protelionllc Youtube: https://www.youtube.com/@protelion

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2270950/Protelion.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2007824/4391908/Protelion__Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/besuchen-sie-protelion-auf-der-black-hat-mea-und-entdecken-sie-die-welt-der-cybersicherheit-301981981.html