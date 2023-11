Generation Y und Generation Z bestens abgeholt Coface als Fair Company ausgezeichnet (FOTO)

Mainz (ots) - Positive Nachrichten zum Ausklang des Jubiläumsjahrs: Der

Kreditversicherer Coface, der 2023 sein 100-jähriges Bestehen in Deutschland

feiert, ist vom Handelsblatt und dem Institut für Beschäftigung und

Employability (IBE) als Fair Company ausgezeichnet worden. Die Initiative

würdigt Unternehmen, die in besonderer Weise die Erwartungen und Werte von

Berufseinsteigern und Young Professionals erfüllen und ein faires, attraktives

Arbeitsumfeld bieten.



Die Auszeichnung als Fair Company bestätigt: Nachwuchskräfte finden bei Coface

in allen Bereichen faire Bedingungen vor. Angefangen bei der Mitarbeiterführung

und Arbeitsorganisation über die Personalentwicklung und Vergütung bis hin zur

Chancengleichheit. Darüber hinaus fließen in die Zertifizierung auch Kriterien

bezüglich der Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben, gesellschaftlicher

Verantwortung sowie Nachhaltigkeit mit ein. Nur wenn die Anforderungen in allen

Dimensionen erfüllt sind, gilt ein Unternehmen als geprüftes Mitglied. "Die

Auszeichnung als Fair Company ist im Jahr unseres 100. Geburtstags ein

besonderer Grund zur Freude. Weil sie unser starkes Engagement und die

Bemühungen anerkennt, Berufseinsteiger und somit die nächste Generation bei

Coface verantwortungsbewusst und nachhaltig zu fördern", sagt Katarzyna

Kompowska, Coface-CEO für Nordeuropa.