"Große unternehmerische Erfolgsgeschichte"- Bertelsmann überträgt Majorel-Beteiligung an Teleperformance nach erfolgreichem Übernahmeangebot (FOTO)

Gütersloh (ots) -- Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot abgeschlossen:Customer-Experience-Unternehmen Majorel jetzt Teil von Teleperformance.- Starke Wachstumsstory: Seit Gründung 2019 nahezu Verdoppelung des MajorelUmsatzes auf 2,1 Milliarden Euro im Jahr 2022.- Bertelsmann-CEO Thomas Rabe dankt Management und Mitarbeitenden: "Wir wünschenTeleperformance, dass sie mit Majorel die Erfolgsgeschichte fortschreiben."Bertelsmann sieht in der heute vollzogenen Übernahme von Majorel durchTeleperformance eine Chance für weiteres Wachstum des globalenCustomer-Experience(CX)-Anbieters. Der internationale Medien-, Dienstleistungs-und Bildungskonzern hatte Majorel in den vergangenen Jahren mit ausgebaut. Heutegab Teleperformance den Vollzug ihres Ende April angekündigten freiwilligenöffentlichen Übernahmeangebots für alle Majorel-Aktien bekannt. Bertelsmann unddie Saham Group als Mitgründer und -gesellschafter hatten jeweils bislang 39,5Prozent an Majorel gehalten. Als Gegenleistung erhielten die bisherigenAktionäre von Majorel, die zu ca. 99 Prozent das Übernahmeangebot angenommenhatten, insgesamt zwei Milliarden Euro in bar sowie Aktien an Teleperformance.Saham und Bertelsmann werden jeweils mit rund 4 Prozent neue Aktionäre vonTeleperformance.Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Bertelsmann ist stolzauf die Entwicklung von Majorel in den knapp fünf Jahren seit der Gründung.Heute beginnt ein neues Kapitel dieser unternehmerischen Erfolgsgeschichte. Undwir sind fest davon überzeugt, dass Majorel und Teleperformance sie gemeinsamfortschreiben werden. Teleperformance ist das bestmögliche neue Zuhause fürMajorel. Im Namen von Bertelsmann danke ich unserem Partner Saham, demManagement-Team um Thomas Mackenbrock, allen Beschäftigten sowie den Kunden desUnternehmens dafür, dass sie Majorel auf seinem erfolgreichen Weg geführt oderbegleitet haben."2018 hatten Bertelsmann und die Saham Group bekanntgegeben, ihre weltweitenCustomer-Experience-Geschäfte zu einem Gemeinschaftsunternehmen zusammenzulegen,das seit Anfang 2019 unter dem Namen Majorel firmiert. 2021 folgte dieBörsennotierung an der Euronext Amsterdam und die erfolgreiche Platzierung vonca. 20 Prozent der Aktien am Kapitalmarkt. Im Geschäftsjahr 2022 verzeichnetedas Dienstleistungsunternehmen mit rund 82.000 Mitarbeitenden ein Umsatzwachstumum 16 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro. Das operative EBITDA lag bei 369Millionen Euro und damit um rund 18 Prozent über dem Vorjahr. Die operative