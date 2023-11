S&P 500 - Korrektur bis 4.300 Punkte?

Zuvor hieß es im Insight: "Der S&P 500 steigt direkt weiter an und zeigt bisher keine Schwäche. Der übergeordnete Abwärtstrend ist weiterhin intakt, aber nach dem starken vorherigen Kursanstieg ist nun eher mit einer kurzen Korrektur und in der Folge wohl weiter steigenden Kursen zu rechnen. Kurzfristig ist der S&P 500 stark überkauft und sollte vor einem Rücklauf stehen. Dieser Rücklauf könnte bis zum 10er-EMA im Tageschart bei aktuell 4.280/4.300 Punkten laufen, wo sich dann möglicherweise Long-Positionen anbieten könnten. (...) Der Rücklauf hat bisher nicht stattgefunden. Der S&P 500 tendiert derzeit auf hohen Kursniveau weiter seitwärts. Aber trotzdem weiterhin unter der Ichimoku-Wolke im Tageschart und deutet damit langfristig eher weiter fallende Kurse an. Derzeit ist der Kursanstieg als starke Gegenbewegung einzuordnen. Es sollte nun zunächst ein Rücklauf abgewartet werden. Dann kommt es darauf an, wie stark dieser Rücklauf ausfällt und ob der 10er-EMA verteidigt werden kann."

Der Rücklauf könnte nun beginnen, die erste Anlaufmarke wäre der 10er-EMA und die Unterstützung um 4.300 Punkte. In diesem Bereich könnte sich der S&P 500 nach dem langen vorherigen Anstieg vielleicht bereits fangen und dann erneut nach oben hochdrehen. Es bietet sich zunächst eine Short-Position an.