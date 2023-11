PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Mittwoch ohne klare Richtung geschlossen. Verlusten in Warschau standen Gewinne in Moskau gegenüber. In Prag und Budapest traten die Indizes auf der Stelle. Schwach zeigten sich länderübergreifend vor allem Öl- und Bankwerte.

