Monsha'at und eine Auswahl von Saudi-Arabiens Top-Startups präsentieren auf der ComeUp Korea 2023 die Zukunft des saudischen Unternehmertums

In Begleitung einer Delegation innovativer saudischer Startups stellte Monsha'at das Wachstum und die Entwicklung des Startup- und KMU-Ökosystems in Saudi-Arabien vor und betonte die wichtige Rolle der Vision 2030, die es den nationalen KMU ermöglicht, ihr Potenzial auszuschöpfen.

Die vom Ministerium für KMU und Startups, dem Korea Startup Forum und dem Korea Institute of Startup & Entrepreneurship Development (KISED) organisierte ComeUp Korea fand vom 8. bis 10. November 2023 in der Stadt Seoul statt.

Das Treffen brachte Vordenker, Entscheidungsträger und Unternehmer aus der ganzen Welt zusammen, um die globale KMU-Landschaft und ihre Entwicklung zu erkunden, wobei das Motto der diesjährigen Konferenz „We Move the World" lautete. Durch diese Konferenz hat Monsha'at es saudischen Unternehmern ermöglicht, international präsent zu sein und sich zu exponieren, was sie letztlich für Wachstum, Skalierbarkeit und potenzielle Partnerschaften mit internationalen Investoren qualifiziert.

Sami Al Hussaini, Gouverneur von Monsha'at, sagte: „Zusammenarbeit ist der Schlüssel zur Überwindung von Erfolgshindernissen und zur Erschließung von Geschäftspotenzial. ComeUp Korea bietet eine zeitgemäße Plattform und Gelegenheiten für KMU und Unternehmer, sich zu vernetzen und Partnerschaften zu schmieden, die zu langfristigem Wohlstand führen. Wir bei Monsha'at sind bestrebt, solche Möglichkeiten zu nutzen, indem wir mit unseren Partnern aus Korea und der ganzen Welt zusammenarbeiten, um den Wandel des saudischen KMU-Sektors voranzutreiben."

Er fügte hinzu: „Das Startup-Ökosystem in Saudi-Arabien entwickelt sich derzeit sehr schnell und trägt dazu bei, die Ziele der saudischen Vision 2030 zu verwirklichen. Unsere Teilnahme an Veranstaltungen wie ComeUp Korea trägt dazu bei, das Wachstum unserer Startups international zu fördern und zu beschleunigen. ComeUp Korea baut auf der Beziehung von Saudi-Arabien zu Korea auf und stärkt unsere Geschäftsbeziehungen mit der Nation. Nachdem wir bei der letzten Biban23 so viele koreanische Startups im Königreich begrüßen durften, freuen wir uns, dass wir bei der ComeUp Korea 2023 noch mehr Kontakte knüpfen konnten. Letztendlich fördert die Veranstaltung die gegenseitige Annäherung unserer jeweiligen Nationen und die weitere Zusammenarbeit."

Während des Besuchs von Monsha'at in Südkorea traf der Gouverneur von Monsha'at, Sami Al Hussaini, mit Lee Young, dem südkoreanischen Minister für KMU und Startups, zusammen. Sie erörterten potenzielle Gelegenheiten, darunter eine Zusammenarbeit im Rahmen des TIPS-Programms für aufstrebende Technologieunternehmen zum Austausch von Fachwissen und zur Abstimmung von Geschäftsabläufen. Sie erkundeten auch die Möglichkeit, dass Korea am World Cup for Entrepreneurship 2024 teilnehmen und koreanische Unternehmer für die Teilnahme an der Endrunde auswählen wird. Die beiden Verantwortlichen erläuterten auch, welche Schritte unternommen werden könnten, um die Zusammenarbeit zwischen Saudi-Arabien und Südkorea weiter voranzutreiben, und wiesen darauf hin, wie Einrichtungen aus beiden Ländern an saudischen und koreanischen Ausstellungen und Konferenzen teilnehmen könnten.

Das Ökosystem Saudi-Arabiens für Unternehmensgründungen erlebt derzeit eine Phase schnellen Wachstums. Dank der anhaltenden Expansion des ölunabhängigen Sektors erzielte das Königreich im vergangenen Jahr eine der höchsten Wirtschaftswachstumsraten der Welt und wurde als eines der Länder mit den besten Ergebnissen bei der Umsetzung von Reformen zur Verbesserung des Geschäftsumfelds anerkannt. Im zweiten Quartal 2023 war das Königreich in der Region bei der VC-Finanzierung und der Kapitalaufnahme führend, mit einem Anteil von 42 % an der MENA-Finanzierung im Wert von 446 Mio. USD.

