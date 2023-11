SHANGHAI, 8. November 2023 /PRNewswire/ -- Die sechste China International Import Expo (CIIE) findet vom 5. bis 10. November in Shanghai statt. Zum ersten Mal hat die Lingang-Region eine neue Rolle als Partner für die Rekrutierung von Ausstellern in der Halle für Intelligente Industrie & Informationstechnologie (Halle 3) der CIIE übernommen, wobei dies die technologisch anspruchsvollste Zone der größten jährlichen Importmesse Chinas ist.

Das 2.700 Quadratmeter große Lin-gang-Ausstellungsgelände wurde in Kooperation mit dem Verwaltungsausschuss des Sondergebiets von China (Shanghai), Pilotenprojekt für Freihandelszonen („Lin-gang Sondergebiet") und der Shanghai Lingang Wirtschaftsentwicklung (Gruppe) Co., Ltd. („Lingang Group") organisiert.

Nahezu 100 ausländische Unternehmen, die größtenteils in den von der Lingang Group betriebenen Parks tätig sind, präsentieren neue Technologien, neue Geschäftsformate und neue Geschäftsmodelle, die durch diese Unternehmen nach China gebracht wurden und sowohl zu ihrer eigenen qualitativ hochwertigen Entwicklung als auch der des Landes beigetragen haben.

Präsentation der neuesten Fortschritte der sino-ausländischen Unternehmen

Unter dem Motto „Die Welt mit Offenheit verbinden, die Zukunft durch Zusammenarbeit gestalten" stell das Lin-gang-Ausstellunggelände die erste umfassende Ausstellungsfläche für Unternehmen dar, um über industrielle Cluster an der CIIE teilzunehmen, bei der nahezu 100 auslandsfinanzierte Unternehmen gemeinsam aufgetreten sind.

Das Messegelände zeigt die bemerkenswerten Erfolge des Verwaltungsausschusses des Lin-gang Sondergebiets und der Lingang Group in den letzten Jahren, darunter die Belebung des Geistes der internationalen Zusammenarbeit (Unternehmen, die mit der China-Laos Mohan-Boten Economic Cooperation Zone verbunden sind), die Beschleunigung der nachhaltigen Entwicklung (wie die grenzüberschreitende Wiederaufbereitung (bezieht sich auf die Wiederherstellung eines Produkts nach den Spezifikationen eines ursprünglich hergestellten Produkts unter Verwendung einer Kombination aus wiederverwendeten, reparierten und neuen Teilen) und Wasserstoffenergieunternehmen), die Förderung der Öffnung von Dienstleistungsbranchen (wie die Branchen für digitalen Handel, Technologiehandel und Rückversicherungen) und die Verbesserung des unternehmerischen Umfelds.