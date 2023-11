APA ots news: FMA widerruft die Registrierung gemäß FM-GwG der Crypto Management GmbH als Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währung.

Wien (APA-ots) - Die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat heute mit sofortiger Wirkung per Bescheid die Registrierung gemäß § 32a Abs. 1 Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG) der Crypto Management GmbH ([https://crypto-management.at]

(https://crypto-management.at/)) mit Sitz in 1060 Wien, Gumpendorfer Straße 5/23, als Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen gemäß § 2 Z 22 FM-GwG widerrufen.



Das Unternehmen ist daher nicht mehr berechtigt in Österreich oder aus Österreich heraus folgende Finanzdienstleistungen anzubieten: