Alimentiv, AcelaBio und PharmaNest revolutionieren gemeinsam die Präzisionsmedizin und digitale KI-Pathologie für klinische NASH/MASH-Studien.

LONDON, Vereinigtes Königreich, 8. November 2023 /PRNewswire/ -- Alimentiv Inc., AcelaBio Inc. und PharmaNest Inc. geben eine Zusammenarbeit mit dem Ziel bekannt, die Präzisionsmedizin und die durch künstliche Intelligenz (KI) unterstützten digitalen Pathologielösungen für metabolische dysfunktionsassoziierte Steatohepatitis (MASH), früher bekannt als nichtalkoholische Steatohepatitis (NASH), zu revolutionieren. Diese Zusammenarbeit wird es den Sponsoren klinischer Studien ermöglichen, die histologischen Effekte von Wirkstoffen zu quantifizieren und tiefere Einblicke in die zugrundeliegenden Mechanismen bei auf MASH ausgerichteten Therapien zu gewinnen, wobei modernste räumliche Transkriptomik und KI-gestützte digitale Pathologie für einzelne Fasern und Zellen zum Einsatz kommen. Die Zusammenarbeit bringt das kollektive Fachwissen von Alimentiv, AcelaBio und PharmaNest zusammen und schafft so ein integriertes Ökosystem, das anatomische und molekulare Hochdurchsatzpathologie, Technologien der Präzisionsmedizin, Bioinformatik und KI-gestützte digitale Pathologie-Bildanalyse nahtlos miteinander verbindet. Die Integration dieser hochmodernen Lösungen ist ein bedeutender Fortschritt bei der Anwendung neuartiger Technologien, die qualitativ hochwertige End-to-End-Gewebeanalysen ermöglichen und Sponsoren von klinischen Studien in die Lage versetzen, wissenschaftliche Entdeckungen voranzutreiben und die Entwicklung von Arzneimitteln für MASH zu beschleunigen – eine Krankheit mit wachsenden Auswirkungen, für die es derzeit keine zugelassene Therapie gibt.

AcelaBio, ein CAP/CLIA-zertifiziertes klinisches Forschungslabor, das für seine ganzheitlichen digitalen Pathologie-Workflows bekannt ist, wird Gewebeproben analysieren, um vollständige Objektträgerbilder und molekulare Daten zu erzeugen. „Unsere Zusammenarbeit birgt ein großes Potenzial für die Weiterentwicklung der klinischen MASH-Forschung. Sie ermöglicht die Identifizierung und Quantifizierung digitaler Pathologie-Biomarkerdaten und verbessert die klinische Entwicklung", so Dr. Niels Vande Casteele, Präsident von AcelaBio. „Durch die Schaffung nahtloser Workflows, die moderne Probenanalyse, digitale Pathologie, Bioinformatik und KI-gestützte Analysen integrieren, können wir neue Möglichkeiten zur Identifizierung von Biomarkersignaturen im räumlichen Kontext des Gewebes erschließen."