DeFi Technologies Inc.- Portfolio-Unternehmen SEBA Bank AG erhält SFC-Lizenz für regulierte Aktivitäten in den Bereichen traditionelle Wertpapiere und krypto-bezogene Dienstleistungen in Hongkong

Diese Lizenz gestattet SEBA Hongkong regulierte Aktivitäten in Hongkong zum Handel und Vertrieb mit Wertpapieren aller Art, darunter mit virtuellen Vermögenswerten verbundene Produkte wie OTC-Derivate und strukturierte Produkte mit zugrunde liegenden virtuellen Vermögenswerten, Beratung zu Wertpapieren und virtuellen Vermögenswerten und Vermögensverwaltung für diskretionäre Konten sowohl hinsichtlich traditioneller Wertpapiere als auch hinsichtlich virtueller Vermögenswerte. Institutionelle und professionelle Investoren, darunter Unternehmenskassen, Fonds, Family Offices und vermögende Privatpersonen, können ab heute die lizenzierten Dienstleistungen von SEBA Hong Kong in Anspruch nehmen.

TORONTO, Kanada, 8. November 2023 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „ Unternehmen " oder „ DEFI ") (NEO: DEFI) (GR R9B) (OTC: DEFTF), ein Technologieunternehmen sowie das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten, Web3 und dem dezentralisierter Finanzwesen schließt, gibt stolz bekannt, dass sein Venture-Portfolio-Unternehmen SEBA Bank AG (SEBA Bank), eine voll lizenzierte Schweizer Krypto-Bank, eine Lizenz von der Securities and Futures Commission (SFC) erhalten hat. Die SEBA Bank bietet eine umfassende Palette von Finanzlösungen für das digitale Zeitalter an – darunter Staking, Kreditvergabe, Verwahrung, Investition, Handel, Bankwesen und Einlagendienstleistungen in der Schweiz. Sie hat im Einklang mit ihrer strategischen Vision durch ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft SEBA (Hong Kong) Limited (SEBA Hong Kong) ihren ersten regulierten Standort in der Region APAC etabliert.

Diese Entwicklung ist ein strategischer Fortschritt für die SEBA Bank und förderlich für ihren globalen Betrieb von regulierten Hubs in der Schweiz, in Abu Dhabi und nun auch in Hongkong aus. Sie steht im Einklang mit der Zielsetzung von DeFi Technologies, die Lücke zwischen traditionellem Finanzwesen und dezentralisiertem Finanzwesen zu schließen.

DeFi Technologies Inc. gibt bekannt, dass sein Venture-Portfolio-Unternehmen SEBA Bank AG von der Securities and Futures Commission (SFC) eine Lizenz für regulierte Finanzaktivitäten in Hongkong erhalten hat. Dies stellt SEBAs erste regulierte Präsenz in der Region APAC dar.

DeFi Technologies Inc.- Portfolio-Unternehmen SEBA Bank AG erhält SFC-Lizenz für regulierte Aktivitäten in den Bereichen traditionelle Wertpapiere und krypto-bezogene Dienstleistungen in Hongkong

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer