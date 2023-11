Peking (ots/PRNewswire) - Der amerikanische Unternehmer Owen Messick erinnert

sich gerne an die "überraschende" Erfahrung seines Unternehmens auf der ersten

China International Import Expo (CIIE). "Ich erinnere mich noch sehr gut an die

erste CIIE. Sie hatte einen ziemlich großen Einfluss auf uns als Unternehmen und

auf mich persönlich."



Laut Messick buchte sein Unternehmen doTERRA einen 9 Quadratmeter großen Stand,

um bei der Eröffnungsausgabe der CIIE im Jahr 2018 das Wasser zu testen. Dieser

winzige Stand brachte der amerikanischen Marke für ätherische Öle jedoch

vorläufige Geschäfte im Wert von 380 Millionen Yuan (55,48 Millionen Dollar)

ein.





"Ermutigt durch den Spillover-Effekt der Messe richteten wir nur einen Monatnach der ersten CIIE einen regionalen Hauptsitz in Shanghai ein und begannen mitdem Bau einer Fabrik und unseres ersten Übersee-Labors in China", sagte Messick,der jetzt Präsident von doTERRA China ist.Das Unternehmen hat seinen Stand auf der sechsten CIIE, die dieses Jahr vom 5.bis 10. November in Shanghai stattfindet, auf 200 Quadratmeter erweitert.Im Rückblick auf die erste CIIE sagt Messick, dass er von der Rede deschinesischen Präsidenten Xi Jinping bei der Eröffnungszeremonie beeindruckt war."Ich denke, die wichtigste Botschaft, die er vermittelte, war: Seht her, Chinaist offen für die Welt, wir sind offen dafür, dass Unternehmen nach China kommenund hier erfolgreich sind. Ich glaube, das hat viele Unternehmen ermutigt, auchuns."In einem Schreiben an die sechste CIIE bekräftigte der chinesische PräsidentChinas Engagement für eine Öffnung auf hohem Niveau und versprach, dass Chinadie Öffnung auf hohem Niveau entschlossen vorantreiben und die wirtschaftlicheGlobalisierung offener, umfassender, ausgewogener und nutzbringender gestaltenwerde.Der chinesische Markt, ein Markt für alleChina hat eine Bevölkerung von über 1,4 Milliarden Menschen und eine Gruppe mitmittlerem Einkommen von über 400 Millionen Menschen, was ein riesiges Potenzialfür die Marktnachfrage darstellt, sagte der chinesische Premierminister Li Qiangam Sonntag in seiner Grundsatzrede bei der Eröffnungsfeier der sechsten CIIE.Li zufolge werden Chinas Importe von Waren und Dienstleistungen in den nächstenfünf Jahren kumuliert 17 Billionen Dollar erreichen.Jedes Land, unabhängig von seiner Größe und Stärke, kann die CIIE alsGelegenheit nutzen, um Zugang zu Chinas großem Markt zu erhalten. Guinea-Bissau,das an der Westküste Afrikas liegt, ist ein gutes Beispiel dafür.Das Land ist einer der weltweit größten Erzeuger von Cashewnüssen. Mehr als 80Prozent der Beschäftigten sind in der Cashew-Nuss-Industrie tätig, und die