TLG, die neue Marke von TAILG, feiert ihr spektakuläres Debüt auf der EICMA in Mailand, Italien

„TAILG hat sich zum Ziel gesetzt, den Nutzern intelligente Lösungen für den Kurzstreckenverkehr zu bieten, die Einfachheit, Eleganz, Intelligenz und Agilität verkörpern. Darüber hinaus streben wir ein technologisch anspruchsvolles, widerstandsfähiges und dauerhaftes Marken- und Produkterlebnis an und legen gleichzeitig großen Wert auf Community-Kultur und Interaktion. Wir hoffen, dass sich die Verbraucher von der ersten Fahrt an in dieses Produkt verlieben werden", fügte Herr Sun hinzu.

TLG basiert auf der über 20-jährigen Forschungs- und Entwicklungserfahrung von TAILG im Bereich der zwei- und dreirädrigen Elektrofahrzeuge und wurde gegründet, um die Anforderungen des städtischen Pendlerverkehrs mit elektrischen Fahrrädern und Scootern zu erfüllen. Die Marke verkörpert das Ethos von Try · Love · Go und widmet sich der Gestaltung eines individuellen, intelligenten urbanen Verkehrs-Lifestyles.

MAILAND, 8. November 2023 /PRNewswire/ -- Am 8. November präsentierte TAILG seine neue Marke auf der EICMA, Italiens wichtigster Motorradmesse. Das Unternehmen stellte TLG einem weltweiten Publikum vor und schloss gleichzeitig einen Vertrag zur Eröffnung seines ersten europäischen Flagship-Stores in der Schweiz ab.

TLG enthüllt seinen ersten Flagship-Store in der Schweiz und eröffnet damit seine Präsenz in Europa

