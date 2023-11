Venture Global gibt Abschluss von 1.000.000.000 $ Senior Secured Notes bekannt

ARLINGTON, Va., 9. November 2023 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG, Inc. ("Venture Global") gab heute bekannt, dass es sein Angebot von Senior Secured Notes mit einem Gesamtnennbetrag von 1 Milliarde US-Dollar abgeschlossen hat, die in zwei Serien ausgegeben wurden: (i) eine Serie von 9,500% Senior Secured Notes fällig im Jahr 2029 mit einem Gesamtnennbetrag von 500 Millionen US-Dollar (die "2029 Notes") und (ii) eine Serie von 9,875% Senior Secured Notes fällig im Jahr 2032 mit einem Gesamtnennbetrag von 500 Millionen US-Dollar (die "2032 Notes" und zusammen mit den 2029 Notes, die "Notes"). Die angebotenen 2029 Notes sind eine Wiedereröffnung der 2,5 Milliarden US-Dollar 9,500% Senior Secured Notes fällig im Jahr 2029 und die angebotenen 2032 Notes sind eine Wiedereröffnung der 1,5 Milliarden US-Dollar 9,875% Senior Secured Notes fällig im Jahr 2032, die von Venture Global am 24. Oktober 2023 ausgegeben wurden.

Die 2029 Notes werden am 1. Februar 2029 fällig und die 2032 Notes werden am 1. Februar 2032 fällig. Die Notes wurden zu 101,000% ihres Nennbetrags ausgegeben, zuzüglich aufgelaufener Zinsen ab dem 24. Oktober 2023 und spiegeln eine Erhöhung von 250 Millionen US-Dollar über die zuvor angekündigte Angebotsgröße wider. Die Notes sind auf gleichrangiger Basis durch ein erstklassiges Sicherungsrecht in nahezu allen bestehenden und zukünftigen Vermögenswerten von Venture Global und den zukünftigen Garantiegebern, falls vorhanden, gesichert, und unterliegen den üblichen Ausnahmen. Dieses Angebot bringt die gesamten hochverzinslichen Schulden, die Venture Global im laufenden Jahr aufgenommen hat, auf 9,5 Milliarden US-Dollar, was die größte Emission von hochverzinslichen US-Dollar-Anleihen nach Volumen in einem einzelnen Jahr seit 2015 darstellt.

Die Notes wurden nicht nach dem Securities Act von 1933, in der geänderten Fassung (dem "Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen eines Staates oder anderer Jurisdiktionen registriert, und die Notes dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind unter dem Securities Act registriert oder es besteht eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für die angebotenen Anleihen dar, noch dürfen diese angebotenen Wertpapiere in einem Staat oder einer anderen Rechtsordnung verkauft werden, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Rechtsordnung ungesetzlich wäre.