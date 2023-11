XORTX gibt Aktienzusammenlegung bekannt

Calgary (Alberta), 8. November 2023 / IRW-Press / XORTX Therapeutics Inc. („XORTX“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: XRTX | TSX-V: XRTX | Frankfurt: ANU), ein Pharmaunternehmen für spätklinische Studien, das auf die Entwicklung innovativer Therapien zur Behandlung fortschreitender Nierenerkrankungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass das Board of Directors des Unternehmens die Zusammenlegung (die „Zusammenlegung“) seiner Stammaktien („Aktien“) im Verhältnis von einer Aktie nach der Zusammenlegung für jeweils neun Aktien vor der Zusammenlegung mit Wirkung ab dem 9. November 2023 (der „Tag des Inkrafttretens“) genehmigt hat.

Die Zusammenlegung wurde von der TSX Venture Exchange (die „TSXV“) genehmigt und folgt auf die Genehmigung einer Zusammenlegung der Aktien im Verhältnis einer Anzahl von bis zu neun Aktien vor der Zusammenlegung für jeweils eine Aktie nach der Zusammenlegung auf einer außerordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens vom 27. Oktober 2023. Infolge der Zusammenlegung wird die Anzahl der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien von 17.989.687 auf ca. 1.998.854 reduziert, wobei Anpassungen durch Rundung erfolgen können. Im Zusammenhang mit der Zusammenlegung werden keine Bruchteile von Aktien ausgegeben. Falls der Inhaber einer Aktie ansonsten Anspruch auf den Bruchteil einer Aktie hätte, wird die Anzahl der Aktien nach der Zusammenlegung, die für diesen Aktionär auszugeben sind, auf die nächstniedrigere Anzahl abgerundet. Im Hinblick auf Bruchteile von Aktien wird keine Barabfindung geleistet. Der Ausübungs- oder Wandlungspreis und/oder die Anzahl der Aktien, die im Rahmen von im Umlauf befindlichen Wandelschuldverschreibungen des Unternehmens auszugeben sind, werden im Zusammenhang mit der Zusammenlegung proportional angepasst.

Die Aktien werden nach der Zusammenlegung an der TSXV und am Nasdaq Capital Market („Nasdaq“) weiterhin mit dem Handelssymbol „XRTX“ gehandelt, jedoch mit einer neuen CUSIP-Nummer: 98420Q306. Der Handel mit den Aktien an der TSXV und dem Nasdaq auf Basis nach der Zusammenlegung wird voraussichtlich mit Marktöffnung am oder um Freitag, den 10. November 2023, wieder aufgenommen.

Die Aktionäre, die am Tag des Inkrafttretens im Aktienbuch eingetragen sind, erhalten von der TSX Trust Company, der Übertragungsstelle für die Aktien, ein Übertragungsschreiben (Letter of Transmittal), welches Anweisungen für den Tausch ihrer Aktien enthält, sobald dies nach dem Tag des Inkrafttretens praktisch möglich ist. Vor der Übergabe vertritt jedes Zertifikat, das Aktien vor der Zusammenlegung vertritt, die Anzahl der ganzen Aktien nach der Zusammenlegung, auf welche der Inhaber infolge der Zusammenlegung Anspruch hat.