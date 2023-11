Tencent startet weltweit die Klima-Community-Plattform TanLIVE auf der COP28

Der Start erfolgt in Zusammenarbeit mit der „Innovate for Climate Tech"-Koalition, einer Gruppe gleichgesinnter Klimaakteure, die das Wachstum des Ökosystems der Klimatechnologie vorantreiben möchten, das durch die COP28 ermöglicht wurde.

TanLIVE wurde entwickelt, um Organisationen, die sich für die Kohlenstoffneutralität einsetzen, zu vernetzen und zu stärken. Es bietet Tools für die Zusammenarbeit, wie zum Beispiel Community-Networking, Projektlisten und ein Ökosystem von geprüften Technologie- und Finanzierungslösungen für Unternehmer, Investoren und Forschungseinrichtungen im Klimasektor. Die digitale Plattform wurde ursprünglich letztes Jahr von Tencent in China eingeführt. Durch die weltweite Verfügbarkeit von TanLIVE und die Erweiterung neuer Funktionen, die in Zusammenarbeit mit der Innovate for Climate Tech Koalition entwickelt wurden, hofft Tencent, eine globale Gemeinschaft von Innovatoren für grüne Technologien und gleichgesinnten Partnern zu fördern.

Globale Klimaexperten auf der COP28 zusammenbringen

Die COP28, die im November 2023 in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfinden wird, ist eine entscheidende Gelegenheit für transformative Klimamaßnahmen, bei der die führenden Politiker der Welt zusammenkommen werden, um weitere Maßnahmen zu zentralen Themen wie Klimaschutz, Anpassung und Finanzierung auszuhandeln.

Auf der COP28 wird Tencent mit TanLIVE, der ersten Initiative der „Innovate for Climate Tech"-Koalition, sein Engagement für Klimalösungen unter Beweis stellen. In Zusammenarbeit mit Masdar City, Tencent und Catalyst als Ankerpartner zielt die Koalition darauf ab, laufende und künftige Initiativen zu identifizieren und zu verstärken, um das Wachstum von Klimatechnologien zu beschleunigen und Ökosysteme zu schaffen, die deren Entwicklung unterstützen.