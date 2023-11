KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Statt sich mit dem FC Bayern München um den Gruppensieg zu streiten, geht es für Manchester United nach einer wilden Partie in Kopenhagen nun sogar um den Verbleib in der Champions League. Beim 3:4 gegen den FC Kopenhagen gab der englische Rekordmeister ein 2:0 aus der Hand, kassierte eine Rote Karte, ging erneut in Führung und verlor die Partie wegen zweier Gegentore binnen vier Minuten doch noch. "Wir haben jetzt einen Berg vor uns, also müssen wir klettern", sagte United-Kapitän Bruno Fernandes nach dem spektakulären Spiel am Mittwochabend. "Wir haben zwei Spiele und wir müssen diese beiden Spiele gewinnen."

Nach dem Auswärtsspiel bei Galatasaray Istanbul empfängt United am letzten Spieltag der Gruppe A den FC Bayern München im Old Trafford, Spitzname: "Theatre of Dreams" ("Theater der Träume"). In Kopenhagen dagegen wurden die Profis mit einem Banner begrüßt, auf dem es hieß: "Your Theatre of Nightmares" ("Euer Albtraum Theater").