DAMASKUS (dpa-AFX) - Bei israelischen Luftangriffen auf Ziele in Syrien sind nach Angaben von Aktivisten mindestens drei Mitglieder der schiitischen Hisbollah-Miliz getötet worden. Drei weitere seien verletzt worden. Wie die in Großbritannien ansässige syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Mittwochabend berichtete, hätten israelische Kampfflugzeuge unter anderem Stellungen der libanesischen Hisbollah in einem Gebiet südwestlich der syrischen Hauptstadt Damaskus angegriffen.

Auch seien syrische Militärposten in den Gebieten von Tal Qalib und Tal al-Mash im Süden Syriens angegriffen worden, berichtete die Beobachtungsstelle. Eine syrische Militärquelle bestätigte laut Nachrichtenagentur Sana die Angriffe auf die Armeeeinrichtungen, die "einige Sachschäden" verursacht hätten. Das israelische Militär wollte sich nicht zu den Berichten äußern.

Seit Beginn des Gaza-Krieges hat Israel schon eine Reihe von Luftangriffen auf Ziele in Syrien geflogen, um den iranischen Einfluss in der Region zurückzudrängen. Der Iran, der sowohl hinter der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen wie der Hisbollah im Libanon steht, ist auch der wichtigste Unterstützer des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad./lw/DP/zb