BERLIN (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) und die Deutsche Bahn verhandeln ab Donnerstag in Berlin über einen neuen Tarifvertrag. Für Fahrgäste der Bahn beginnen damit wieder unruhige Zeiten: Der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky geht nach eigener Aussage davon aus, dass der Tarifkonflikt nicht ohne Arbeitsniederlegung ablaufen wird.

Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass Weselsky schon vor oder direkt nach dem Verhandlungsauftakt in Berlin (ab 9.00 Uhr) Warnstreiks oder eine Urabstimmung über unbefristete Streiks ankündigt. Am Mittwoch verlautete aus Kreisen in Berlin, dass die Bahn mit einem eigenen Angebot zum Verhandlungsauftakt kommen wird.