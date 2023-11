xTool beschleunigt die Designproduktion und -ausgabe mit dem neuen xTool Screen Printer

Irwindale, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Am 9. November 2023 bringt xTool (http

s://www.kickstarter.com/projects/makeblock/xtool-screen-printer-1st-screen-print

ing-solution-with-laser?ref=ahv2yc) auf Kickstarter den xTool Screen Printer

("der Screen Printer"), eine Neuerfindung des Standarddruckers, der eine

Lasergravurmaschine mit einem Siebdrucker kombiniert, auf den Markt. Mit diesem

neuartigen Gerät können Benutzer individuelle T-Shirts und andere

Druckerzeugnisse durch Präzisionssiebdruck in Industriequalität schneller

herstellen; gleichzeitig ist die den Benutzern abverlangte technologische

Schwelle niedriger. Dadurch können sowohl fortgeschrittene Künstler und

Modedesigner als auch Heimwerker und Hersteller ihre Ideen zum Leben erwecken.



Dank der Lasergravur können Benutzer mit dem xTool Screen Printer eine

Siebdruckplatte innerhalb von 1-3 Stunden herstellen, im Gegensatz zur

herkömmlichen Methode, bei der 1-2 Tage dafür benötigt werden. Der Screen

Printer liefert mit seiner maßgeschneiderten, professionellen

Sprühnetztechnologie und seiner industriellen Sprühausrüstung eine 6-fache

Ebenheitspräzision.





Mittlerweile ist die schnelle Herstellung von Schablonen mit einer erstaunlichenLasergeschwindigkeit möglich, wodurch die Produktion noch am selben Tag möglichist. In Kombination mit den xTool Lasergravurmaschinen mit ultrapräzisemLaserpunkt können Designer eine außergewöhnliche Bewegungsgenauigkeit erzielenund komplexe Designs in höchster Schärfe zum Leben erwecken. Diese Technologieverbessert die Qualität und Quantität ihrer Produktion, indem sie jedes kleinsteDetail erfasst.Der Screen Printer ist nicht nur ein Werkzeug für schnellere Produktionszeitenvon Bekleidungshersteller, sondern auch ein Game-Changer für Künstler, die mitverschiedenen Medien arbeiten. Aus Papier, Leinwand, Metall und Holz könnenKünstler jetzt in nachweislich effizienter Zeit neue Werke herstellen. DieVielseitigkeit des Screen Printers demokratisiert die Gestaltung und Produktionfür Künstler aller Art und ermöglicht ihnen ein schnelles, präzises Arbeiten.Mit dieser Technologie lässt sich alles herstellen, von einem T-Shirt im Wertvon ein paar Dollar bis zu einem Kunstwerk im Wert von 195 Millionen Dollar.Weitere wichtige Spezifikationen sind:- Rahmenklemme mit Schnellverschluss - Ermöglicht den einfachen Austausch vonSchablonen, um verschiedenen Druckanforderungen gerecht zu werden, ohne durchden Platz am Arbeitsplatz eingeschränkt zu sein.- 60° Schwebescharnier - Vereinfacht den Druckprozess von Massenaufträgen, indemes die Bedienung erleichtert und das Risiko von verschütteter Farbeverringert, so dass die Arbeit und der Arbeitsbereich sauber bleiben.- Z-Achsen AutoPress - Vereinfacht die Höhenanpassung und macht dieNotwendigkeit mehrerer Schritte beim Auswechseln von Druckobjektenüberflüssig, so dass sich die Benutzer problemlos an neue Materialhöhenanpassen können, was die Effizienz von umfangreichen Druckaufträgenverbessert.Weitere Informationen erhalten Sie auf: https://www.kickstarter.com/projects/makeblock/xtool-screen-printer-1st-screen-printing-solution-with-laser?ref=ahv2yc .Unternehmen: XTL US INC.Anschrift: 16035 ARROW HWY IRWINDALE, California 91706 United States of AmericaPre-Sales Tel.: +1 (970) 638-7030mailto:partner@xtool.comKontakt:Kontakt-E-Mail:partner@xtool.comFoto -https://mma.prnewswire.com/media/2269095/xTool_screen_printer.jpgView originalcontent:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/xtool-beschleunigt-die-designproduktion-und--ausgabe-mit-dem-neuen-xtool-screen-printer-301982677.htmlWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/164748/5644649OTS: xTool