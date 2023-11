Ströer rechnet mit gutem Start ins neue Jahr - drittes Quartal überrascht

KÖLN (dpa-AFX) - Nach einem erneut überraschend starken Quartal rechnet der Außenwerbespezialist Ströer auch für die kommenden Monate mit einer anhaltenden Dynamik. "Das über unseren bisherigen Erwartungen liegende zweistellige organische Wachstum der Jahresendbuchungen lässt eine positive Entwicklung zum Beginn des neuen Jahres erwarten", sagte Co-Chef Christian Schmalzl laut Mitteilung vom Donnerstag. Das Orderbuch für Außenwerbung im vierten Quartal sei bereits deutlich gefüllt, hieß es.

In den Monaten Juli bis September stieg der Umsatz gegenüber dem Vergleichszeitraum um 11 Prozent auf 484 Millionen Euro. Davon blieben vor Sondereffekten, Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 134 Millionen Euro hängen - ein Plus von mehr als einem Zehntel. Dabei profitierte der MDax-Konzern mit Sitz in Köln von einem deutlichen Wachstum seiner digitalen Außenwerbung (Digital Out-of-Home; DOoH).

"Der Vorstand erwartet, dass sich diese Entwicklung weiter fortsetzen wird", hieß es. Neben der Vermarktung von Außenwerbung und anderen Werbemitteln betreibt Ströer auch das Nachrichtenportal "T-Online"./ngu/zb/he