Liquid Wind und weitere Branchenführer bekräftigen Partnerschaft zur Beschleunigung der Produktionskapazität für eFuels

GOTHENBURG, Sweden, 9. November 2023 /PRNewswire/ -- Liquid Wind verkündet eine Stärkung seiner Partnerschaft mit führenden Dekarbonisierungsunternehmen an und plant die Entwicklung und Vermarktung von zehn weiteren eMethanol-Anlagen in den nordischen Ländern bis 2027. Die Partnerschaft wurde ursprünglich im Jahr 2020 zwischen den Hauptpartnern Alfa Laval, Carbon Clean, Siemens Energy und Topsoe formuliert. Mit der gemeinsamen Vision, eine Welt unabhängig von fossilen Brennstoffen zu schaffen, zielt die Zusammenarbeit darauf ab, Zeit, Kosten und Risiken bei der Entwicklung und Ausführung von eMethanol-Anlagen (Core eMethanol Plants, CMP) zu reduzieren. Ziel: eine erhebliche Reduzierung der CO2-Emissionen in Branchen, in denen die Reduzierung eine besondere Herausforderung ist, beispielsweise in der Schifffahrtsindustrie.

Aufbauend auf der mehrjährigen erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen den Partnern, die durch den Bau der weltweit ersten kommerziellen eMethanol-Anlage FlagshipONE in Örnsköldsvik, Schweden, demonstriert wurde, besteht die gemeinsame Mission darin, bis 2030, 80 standardisierte, hochmoderne 100.000-Tonnen-eMethanol-Einheiten zu errichten, die die CO2-Emissionen schätzungsweise um 14 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr reduzieren werden.

Die Erweiterung der Partnerschaft ermöglicht eine Steigerung der Produktionseffizienz, um die Planung und Ausführung von Anlagen weiter voranzutreiben, mit dem Ziel, bis Ende 2027 weitere zehn eMethanol-Anlagen (CMP) zu entwickeln. Diese Anlagen werden einen wesentlichen Beitrag zum globalen eMethanol-Markt und zur künftigen Emissionssenkung leisten.

Claes Fredriksson, CEO und Gründer von Liquid Wind, erklärt:

„Wir arbeiten bereits seit mehreren Jahren mit einigen unserer "Community-Partnern" zusammen, und wir freuen uns sehr, unsere Zusammenarbeit weiter auszubauen. Seit unserem Start im Jahr 2018 haben zahlreiche Entwicklungen innerhalb von Liquid Wind und auch auf dem Markt stattgefunden. In den kommenden Jahren werden wir unsere inspirierende und gemeinsame Teamarbeit noch weiter verstärken."

Eric Klein, Sales Director Europe bei Siemens Energy, sagt:

„Wir wollen auf der erfolgreichen Grundlage unserer Partnerschaft bei FlagshipONE aufbauen und sie durch die Einführung eines verbesserten und weiter skalierten Designs für die nächste Generation von eMethanol-Anlagen ausbauen."