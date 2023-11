LEG Immobilien rechnet 2024 mit weiter steigendem operativen Ergebnis

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern LEG blickt wegen der weiter steigenden Nachfrage nach bezahlbarem Wohnrum und höheren Mieten etwas optimistischer auf das laufende Jahr. Zudem rechnet das im MDax notierte Unternehmen mit einer positiven Entwicklung. 2024 werde beim operativen Ergebnis gemessen am sogenannten AFFO (Mittelzufluss aus der operativen Tätigkeit bereinigt um aktivierte Investitionen) ein Anstieg auf 180 bis 200 Millionen Euro erwartet, teilte LEG am Donnerstag in Düsseldorf mit. Im laufenden Jahr geht das Unternehmen jetzt davon aus, bei diesem Wert das obere Ende der prognostizierten Spanne von 165 bis 180 Millionen Euro zu erreichen. 2022 hatte der Mittelzufluss aus der operativen Tätigkeit bereinigt um aktivierte Investitionen (AFFO) bei knapp 109 Millionen Euro gelegen/zb/stk

