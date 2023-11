BERNSTEIN RESEARCH stuft Ahold Delhaize auf 'hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ahold Delhaize von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel von 34 auf 29 Euro gesenkt. In den kommenden sechs bis neun Monaten rechnet Analyst William Woods mit einer harten Zeit mit geringem Wachstum gerade in den USA und dem Risiko weiteren Margendrucks. Zu den Sorgen um das US-Geschäft des Einzelhändlers komme vom Management wenig, schrieb der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt sieht Woods ein Fragezeichen hinter den Zielen für 2025./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2023 / 17:47 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2023 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 26,57EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: William Woods

Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 29

Kursziel alt: 34

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m