Disney hat am Mittwoch nach US-Börsenschluss die Ergebnisse für das vierte Geschäftsquartal berichtet und damit die Erwartungen übertroffen. Gleichzeitig erhöhte das Unternehmen sein jährliches Kostensenkungsziel auf 7,5 Milliarden US-Dollar, nachdem es im Februar noch 5,5 Milliarden US-Dollar angesetzt hatte. Darin enthalten ist eine jährliche Kürzung der Ausgaben für Inhalte in Höhe von 4,5 Milliarden US-Dollar, zuvor waren es drei Milliarden US-Dollar.

Die Streaming-Verluste verringerten sich von 1,41 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 387 Millionen US-Dollar, nachdem das Unternehmen zum zweiten Mal in diesem Jahr die Streaming-Preise erhöht hatte, und zwar um mehr als 20 Prozent bei den werbefreien Disney+- und Hulu-Angeboten.

Auf dem Earnings Call sagte das Unternehmen, es erwarte einen Anstieg des freien Cashflows im Gesamtjahr 2024 auf acht Milliarden US-Dollar, was durch geringere Ausgaben für Inhalte unterstützt wird. Disney rechnet damit, im nächsten Jahr 25 Milliarden US-Dollar für Inhalte auszugeben, gegenüber 27 Milliarden US-Dollar im Gesamtjahr 2023.

Das Unternehmen wird außerdem bis zum Ende des Kalenderjahres eine Dividende empfehlen. Die Aktien stiegen im nachbörslichen Handel nach den Ergebnissen um mehr als drei Prozent. Die Disney-Aktie hat sich schwer getan und ist seit Jahresbeginn um etwa drei Prozent und seit der Rückkehr von Bob Iger als CEO um fünf Prozent gesunken. Im vergangenen Monat erreichten die Aktien ein Neun-Jahres-Tief, und der aktivistische Investor Nelson Peltz startete einen weiteren Angriff auf den Medienriesen.

In einem Interview mit CNBC im Anschluss an die Veröffentlichung der Ergebnisse sagte Iger, dass er ein Gespräch mit Peltz geführt habe, aber keine genauen Angaben darüber habe, was der aktivistische Investor letztendlich wolle.

Der Geschäftsführer sprach jedoch den Aktienkurs an und sagte: "Wir verwalten den Aktienkurs nicht für kurzfristige Gewinne oder auf einer kurzfristigen Basis. Wir haben eine langfristige Perspektive, und das vergangene Jahr haben wir damit verbracht, Dinge in Ordnung zu bringen, die angegangen werden mussten. ...Das langfristige Bild für Disney-Aktionäre ist ziemlich rosig."

Iger sagte, dass eine integrierte Hulu- und Disney+-App im März 2024 auf den Markt kommen wird und dass ESPN "spätestens 2025" auf Streaming umsteigen wird.

Die Walt Disney Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 84,50USD gehandelt.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion