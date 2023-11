Birkenstock: Analysten sind bullish auf das Unternehmen trotz turbulentem Börsengang

Mehrere Analysten haben ihre Coverage für Birkenstock aufgenommen und sind äußerst bullish auf das Unternehmen. Der Börsengang von Birkenstock mit einem Volumen von 1,5 Milliarden US-Dollar war der drittgrößte an den US-Börsen in diesem Jahr. Allerdings wurde die Aktie bisher noch nicht über ihrem Angebotspreis gehandelt. In den ersten drei Tagen nach dem Debüt fiel der Aktienkurs um mehr als 20 Prozent, bevor die Verluste halbiert werden konnten.Die Analysten von JPMorgan stufen die Birkenstock-Aktie mit "Übergewichten" ein und haben ein Kursziel von 48 US-Dollar festgelegt. Sie bezeichnen die aktuelle Jahresumsatzprognose des Sandalenherstellers als "vorsichtig". Goldman Sachs bewertet den Titel als "Buy" und weist darauf hin, dass die Probleme in der Lieferkette nachlassen könnten, was Birkenstock helfen würde, Marktanteile zu gewinnen.Stifel bezeichnet Birkenstock als einen innovativen Schuhhersteller mit der Chance auf langfristiges Umsatzwachstum und hohe Gewinnmargen. Die Analysten von Citi sehen den Titel ebenfalls als "Kauf" und erwarten, dass die Neueröffnungen von Läden in Nordamerika eine wichtige Quelle für zukünftige Umsätze sein werden.Morgan Stanley und UBS sind etwas zurückhaltender. Morgan Stanley glaubt, dass viele positive Aspekte bereits im Aktienkurs eingepreist sind und stuft die Aktie daher als "Equal Weight" ein. UBS bewertet die Birkenstock-Aktie als "Hold" und meint, dass das Unternehmen das Potenzial hat, eine dominierende Marke für Freizeitschuhe zu werden, aber der Aktienkurs diese Chance fairerweise bereits berücksichtigt.Der Analysten-Konsens lautet "Aufstocken" und das durchschnittliche Kursziel liegt knapp 13 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs. Die US-Bank JPMorgan hat Birkenstock mit "Overweight" und einem Kursziel von 48 US-Dollar bewertet. Der Analyst Matthew Boss lobt das Traditionsunternehmen für sein starkes Führungsteam und sein vielschichtiges Wachstumspotenzial. Er erwartet ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 17 Prozent bis 2026 und operative Ergebnismargen im unteren 30-Prozent-Bereich.Insgesamt sind die Analysten optimistisch für Birkenstock und sehen ein großes Potenzial für das Unternehmen. Der Börsengang war zwar turbulent, aber die langfristigen Aussichten werden positiv bewertet.

