BioNTech korrigiert Umsatzprognose deutlich nach unten - Fokus auf Krebstherapien

Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech hat seine Umsatzprognose für das Jahr 2023 deutlich nach unten korrigiert. Statt der zuvor angenommenen 5 Milliarden Euro rechnet das Unternehmen nun nur noch mit etwa 4 Milliarden Euro Umsatz aus dem COVID-19-Geschäft. Dies ist ein drastischer Rückgang im Vergleich zu den im Vorjahr gemeldeten 17,2 Milliarden Euro. Im dritten Quartal lagen die Umsätze bei 895 Millionen Euro und damit deutlich unter den 3,46 Milliarden Euro des Vorjahres.Die Nachfrage nach COVID-19-Impfstoffen ist mit dem Abebben der Pandemie deutlich zurückgegangen. Dennoch gab BioNTech bekannt, dass die Belastungen durch Wertminderungen beim Impfstoff-Partner Pfizer weniger stark ausfallen als zunächst angenommen. Im dritten Quartal beliefen sich diese auf 508 Millionen Euro, während zuvor bis zu 900 Millionen Euro befürchtet wurden.BioNTech hat seine Pipeline nun auf den Bereich der Onkologie fokussiert. Das Unternehmen plant, mithilfe der mRNA-Technologie, die im COVID-19-Impfstoff verwendet wurde, Präzisionsmedikamente gegen Krebs zu entwickeln sowie Therapien, die auf modifizierten Immunzellen basieren. Aufgrund der reduzierten Umsatzerwartungen hat BioNTech sein Forschungs- und Entwicklungsbudget für das Jahr 2023 zum zweiten Mal gekürzt. Die Prognose liegt nun bei 1,8 bis 2 Milliarden Euro, gesenkt von zuvor 2 bis 2,2 Milliarden Euro. Dennoch würde das Budget eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr darstellen.Die BioNTech-Aktie hat seit Jahresanfang über 35 Prozent an Wert verloren. Dennoch drehte sie nach Bekanntgabe der Zahlen gut zwei Prozent ins Plus. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BioNTech nach dem "Innovation Series Day" des Unternehmens auf "Neutral" belassen.BioNTech plant, auch in Zukunft hohe Einnahmen aus dem COVID-19-Impfstoffgeschäft zu erzielen. Gleichzeitig sollen weitere Fortschritte bei der Entwicklung von Krebstherapien erzielt werden. CEO Prof. Dr. Ugur Sahin betonte, dass sich das Unternehmen auch in Zukunft mit verschiedenen Varianten des SARS-CoV-2-Virus befassen müsse und dass große Veränderungen variantenangepasste Impfstoffe erfordern würden.Insgesamt sieht es für BioNTech trotz des Rückgangs im Impfgeschäft positiv aus. Das Unternehmen setzt große Hoffnungen in die Entwicklung von Krebstherapien und plant, bis Ende 2025 kommerziell bereit zu sein. Die Investorenpräsentation der Innovation Series 2023 wurde als sehr positiv bewertet.

Die BioNTech Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,32 % und einem Kurs von 99,62USD gehandelt.