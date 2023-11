BASF veröffentlicht enttäuschende Quartalszahlen - Analysten empfehlen dennoch den Kauf der Aktie

Der Chemieriese BASF hat enttäuschende Quartalszahlen veröffentlicht, die einen Umsatzrückgang von 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und einen Rückgang des operativen Gewinns um die Hälfte zeigen. Trotzdem haben Analysten ihre Bewertungen für das Unternehmen bestätigt und den Kauf der Aktie empfohlen. JPMorgan hat BASF mit "Overweight" und einem Zielkurs von 58 Euro bewertet. Die Analystin Virginie Boucher-Ferte von Deutsche Bank Research hat das Preisziel für die Aktien von BASF von 56 Euro auf 54 Euro korrigiert und ihre Vorhersagen für das erwartete operative Ergebnis nach unten angepasst. Die Berenberg Bank hat ihr Kursziel für die Aktien von BASF leicht erhöht, die Bewertung jedoch unverändert auf "Hold" belassen.Trotz der schwachen Quartalszahlen prognostiziert BASF eine Stabilisierung der Nachfrage und positive Entwicklungen in China. Das Unternehmen hat sich auch dazu entschieden, die Dividende stabil zu halten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktien von BASF liegt rund 13 Prozent über dem derzeitigen Niveau. Seit Jahresbeginn haben die Aktien 6,5 Prozent an Wert verloren.In Ludwigshafen findet eine Kundgebung statt, bei der die Gewerkschaft IG BCE und Beschäftigte der Chemieindustrie für einen auf Zeit gedeckelten Strompreis für die Branche Druck machen wollen. Die IG BCE fordert einen bis 2030 befristeten Preisdeckel für Strom und hat sich dazu mit anderen Gewerkschaften und Branchenverbänden zusammengeschlossen.Einige Anleger äußern Bedenken hinsichtlich der Dividendenpolitik von BASF. Sie befürchten, dass eine Kürzung der Dividende zu einem weiteren Kursrückgang führen könnte. Andere Anleger argumentieren jedoch, dass Dividenden für den Investor sinnvoll sind und dass es für die Firma selbst weniger relevant ist. Die Diskussion über die Dividendenpolitik von BASF spiegelt die Unsicherheit und die gemischten Meinungen der Anleger wider.Insgesamt bleibt die Situation für BASF herausfordernd, da das Unternehmen mit globalen Risiken wie der schwachen Konjunktur, steigenden Zinsen und dem China-Risiko konfrontiert ist. Die Gewinne, Margen und das EBITDA bleiben schwach, und eine positive Perspektive fehlt noch. Einige Analysten sehen jedoch eine gute operative Leistung des Unternehmens und glauben an eine mögliche Besserung in der Zukunft.

Die BASF Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 43,55EUR gehandelt.