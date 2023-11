Deutsche Pfandbriefbank senkt Gewinnprognose für 2023 drastisch - Anleger besorgt

Die Deutsche Pfandbriefbank hat aufgrund der anhaltenden Immobilienmarktkrise ihre Gewinnprognose für 2023 deutlich reduziert. Statt der erwarteten 170 bis 200 Millionen Euro wird nun mit einem Vorsteuerergebnis von nur noch 90 bis 110 Millionen Euro gerechnet. Die Risikovorsorge wurde nach den ersten neun Monaten auf 104 Millionen Euro erhöht, im Vergleich zu 38 Millionen Euro im Vorjahr. Vorstandschef Andreas Arndt erwartet eine Stabilisierung am Immobilienmarkt erst im ersten Halbjahr 2024. Für das vierte Quartal ist weitere Risikovorsorge geplant, inklusive eines Puffers für nicht modellierbare Ausfälle. Die Bank strebt bis Ende 2026 eine Eigenkapitalrendite von über zehn Prozent und einen Vorsteuergewinn von über 300 Millionen Euro an, was durch ein Sparprogramm und Stellenstreichungen erreicht werden soll. Die Ergebnisse für das dritte Quartal und den aktualisierten Dividendenvorschlag will die Bank am 14. November bekannt geben. An der Börse reagierten die Anleger besorgt auf die reduzierte Gewinnprognose und der Aktienkurs der Deutschen Pfandbriefbank sank. Die Anleger fürchten um ihre Dividende. In einem Forum äußerten sich auch einige Nutzer besorgt über die Situation und diskutierten über mögliche Auswirkungen auf die Dividende und den Aktienkurs. Die Deutsche Pfandbriefbank hat aufgrund der anhaltenden Marktschwäche bei gewerblichen Immobilien ihre Risikovorsorge deutlich aufgestockt. Für die ersten neun Monate des laufenden Jahres beläuft sich das Risikovorsorgeergebnis auf minus 104 Millionen Euro, im Vergleich zu minus 38 Millionen Euro im Vorjahr. Das Vorsteuerergebnis liegt bei 91 Millionen Euro, im Vergleich zu 159 Millionen Euro im Vorjahr. Das Unternehmen revidierte auch seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr und erwartet nun ein Vorsteuerergebnis von 90 bis 110 Millionen Euro, im Vergleich zu den bisher erwarteten 170 bis 200 Millionen Euro. Die neue Prognose berücksichtigt weitere Risikovorsorge im vierten Quartal. An der Börse reagierte der Aktienkurs der Deutschen Pfandbriefbank negativ auf die Nachrichten. Die Bank teilte mit, dass sie aufgrund der anhaltenden Schwäche am Markt für gewerbliche Immobilien ihre Risikovorsorge aufgestockt habe. Trotz der steigenden Vorsorge und zusätzlicher Investitionen im Rahmen des laufenden Strategieprogramms erwartet die Bank für das laufende Geschäftsjahr insgesamt ein Vorsteuerergebnis von 90 bis 110 Millionen Euro. Die Deutsche Pfandbriefbank will am 14. November die Ergebnisse für das dritte Quartal und den aktualisierten Dividendenvorschlag bekannt geben.

Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 5,873EUR gehandelt.