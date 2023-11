Uber übertrifft interne Prognosen im dritten Quartal und erzielt solides Wachstum - Aktien steigen um 2%

Uber Technologies hat im dritten Quartal ein solides Wachstum bei den Bruttobuchungen verzeichnet und übertraf damit die internen Prognosen – aber nicht die externen. Der Nettogewinn des Unternehmens sprang auf 221 Millionen US-Dollar oder zehn Cent pro Aktie, eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Nettoverlust von 1,2 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Aktien stiegen um etwa zwei Prozent vor US-Börsenstart.CEO Dara Khosrowshahi kommentierte die jüngsten Zahlen als "sehr stark" und verwies auf die wachsende Dynamik bei Buchungen, Fahrten und der Nutzerbasis. "Diese Ergebnisse zeigen, dass Uber weiterhin profitables Wachstum in großem Umfang vorantreibt - und warum wir glauben, dass wir für die vor uns liegende Reise gut aufgestellt sind, in guten wie in schlechten makroökonomischen Umgebungen", sagte er.Das bereinigte EBITDA belief sich auf 1,09 Milliarden US-Dollar, was nicht nur eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt, sondern auch die Analystenschätzungen von 1,02 Milliarden US-Dollar übertrifft. Die Bruttobuchungen für das Quartal lagen bei 35,3 Milliarden US-Dollar, was einem jährlichen Wachstum von 21 Prozent entspricht.Für das vierte Quartal 2023 erwartet Uber Bruttobuchungen zwischen 36,5 und 37,5 Milliarden US-Dollar, im Einklang mit den Schätzungen von StreetAccount, und ein bereinigtes EBITDA zwischen 1,18 und 1,24 Milliarden US-Dollar.Ubers Mobilitätssegment erzielte einen Umsatz von 5,07 Milliarden US-Dollar, während das Zustellgeschäft 2,93 Milliarden US-Dollar einbrachte. Die Frachtsparte verzeichnete einen Quartalsumsatz von 1,28 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer auf der Uber-Plattform stieg auf 142 Millionen, ein Plus von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr, und die Anzahl der über die Plattform durchgeführten Fahrten erhöhte sich um 25 Prozent auf 2,44 Milliarden.Aktuelle Analystenbewertungen zeichnen für Uber ein durchaus positives Bild: 46 von 48 Analysten bewerten laut MarketScreener-Daten die Aktie mit "Kaufen" oder "Aufstocken", nur zwei mit "Halten". Das mittlere Kursziel liegt bei 57,78 US-Dollar. Demnach ist ein potentielles Wachstum von gut 20 Prozent für das Papier des Fahrtendienstvermittlers drin.Die vergesslichsten Nutzer des Fahrvermittlungsdienstes Uber kommen aus München. Nirgendwo sonst wurden im vergangenen Jahr im Verhältnis zu den absolvierten Fahrten mehr Gegenstände im Fahrzeug vergessen. Auf Platz 2 und 3 folgen Düsseldorf und Köln. Das geht aus dem am Dienstag in Berlin veröffentlichten "Uber Atlas" hervor. Die Münchner haben im Verhältnis zu den Menschen in Düsseldorf zehn Prozent häufiger Dinge im Fahrzeug vergessen.Ähnlich wie Passagiere in herkömmlichen Taxis vergaßen Uber-Fahrgäste am häufigsten Telefone, Geldbörsen und Schlüssel, aber daneben auch manche skurrile Dinge. Dazu zählen auch zwei bemalte Rattenfallen, zwei Eimer Teig, ein Putzeimer mit Mopp sowie eine gefrorene Ente.Aus dem "Uber Atlas" kann man auch ablesen, dass die Fahrer und Fahrerinnen mit ihren Touren nicht immer ein großes Geschäft gemacht haben. In drei Fällen betrug die gefahrene Strecke nicht einmal 50 Meter. In Oberursel (Taunus) war die Fahrt schon nach 41 Metern zu Ende. In Köln stieg ein Fahrgast bereits nach 46 Metern wieder aus. Und die kürzeste Tour in München betrug gerade mal 48 Meter.Das große Los dagegen zog in den vergangenen zwölf Monaten ein Fahrer am Flughafen Berlin Brandenburg "Willy Brandt" (BER). Sein Passagier ließ sich in knapp neun Stunden eine 863 Kilometer lange Strecke zum Flughafen in Zürich kutschieren. Glück hatte auch ein Fahrer am Flughafen Düsseldorf: Sein Gast ließ sich in die 639 Kilometer entfernte bayerische Landeshauptstadt München fahren. Diese Tour dauerte fünf Stunden und 35 Minuten.

