Tesla plant preisgünstiges Elektroauto für 25.000 Euro in Grünheide zu produzieren - Bekenntnis zum Standort Brandenburg!

Der US-Elektroautohersteller Tesla plant, sein geplantes Einstiegsmodell für 25.000 Euro in seinem europäischen Werk in Grünheide bei Berlin herzustellen. Dies kündigte Tesla-Chef Elon Musk bei einem Besuch in Grünheide an. Das Auto befindet sich bereits in der Entwicklung, es ist jedoch noch unklar, ob es ausschließlich in Europa gebaut werden soll. Das Werk in Grünheide wurde im vergangenen Jahr eröffnet und beschäftigt derzeit rund 11.000 Mitarbeiter. Das Ziel von 500.000 Autos pro Jahr wurde noch nicht erreicht, aber es gibt Pläne, die Fabrik auf eine Kapazität von einer Million Autos pro Jahr auszubauen. Das Land Brandenburg prüft derzeit den umweltrechtlichen Antrag für den ersten Teil des Ausbaus. Musk kündigte auch höhere Löhne für die Beschäftigten an, die bereits im vergangenen Jahr um bis zu 6 Prozent gestiegen sind und dieses Jahr um weitere 4 Prozent steigen sollen. Die Jahresgehälter der Produktionsmitarbeiter sollen ab Februar 2024 um 2500 Euro erhöht werden. Die IG Metall begrüßte die geplante Lohnerhöhung, wies jedoch darauf hin, dass die Bezahlung bei Tesla immer noch deutlich hinter dem branchenüblichen Niveau in der deutschen Autoindustrie zurückbleibt.Die Ankündigung von Tesla, ein preisgünstiges Elektrofahrzeug zu bauen, könnte das Rennen um die Vorherrschaft im Bereich der Elektromobilität neu entfachen und steht im Einklang mit Teslas Ziel, Elektroautos massentauglich zu machen. Eine neue Produktionsmethode, bei der der Unterboden des Fahrzeugs in einem Stück gegossen werden kann, könnte eine große Rolle bei der Entwicklung eines Massenmarkt-Teslas spielen. Diese Gigapressen sollen es Tesla ermöglichen, bis 2030 zwanzig Millionen Fahrzeuge jährlich zu produzieren, was einer Verzehnfachung der aktuellen Kapazitäten entspricht. Das Werk in Grünheide soll ebenfalls seine Kapazitäten weiter erhöhen und eines Tages bis zu einer Million Fahrzeuge pro Jahr produzieren. Der genaue Zeitpunkt dieses Meilensteins ist jedoch noch unklar.Die Ankündigung von Elon Musk wird als Bekenntnis zum Standort in Brandenburg und als Ausdruck der Standortsicherheit gewertet. Es bleibt abzuwarten, ob Tesla mit dem neuen preisgünstigen Elektrofahrzeug den Massenmarkt erobern kann und ob dies einen Durchbruch für das Unternehmen bedeutet.

