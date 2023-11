E.ON gibt Gewinnwarnung aus: Preissenkungen belasten das vierte Quartal

Der Energieversorger E.ON hat eine Gewinnwarnung für das vierte Quartal herausgegeben. Grund dafür ist ein deutlicher Rückgang des Gewinns in der Privatkundensparte aufgrund von Preissenkungen aufgrund sinkender Gasbezugskosten. Wie viele andere europäische Energieversorger musste auch E.ON im Jahr 2022 deutlich mehr für die Gasbeschaffung bezahlen, nachdem ein faktischer Stopp der russischen Gaslieferungen die Preise in die Höhe getrieben hatte. Diese Entwicklung hat sich inzwischen umgekehrt, was zu Preissenkungen führt. E.ON hat diese Preissenkungen an seine Kunden weitergegeben, was sich nun negativ auf das Ergebnis im vierten Quartal auswirkt.Die Aktien des Unternehmens reagierten auf die Gewinnwarnung und fielen im vorbörslichen Handel um 2,2 Prozent. Im regulären Xetra-Handel haben sie in diesem Jahr bislang jedoch knapp 20 Prozent gewonnen.Trotz der Gewinnwarnung behält E.ON seinen Ausblick für das Gesamtjahr bei. Der Konzern erwartet einen bereinigten Kerngewinn (EBITDA) zwischen 8,6 Milliarden Euro und 8,8 Milliarden Euro und einen bereinigten Nettogewinn zwischen 2,7 Milliarden Euro und 2,9 Milliarden Euro.Die Gewinnwarnung kommt nicht überraschend, da E.ON bereits in der Vergangenheit darauf hingewiesen hat, dass die starke Geschäftsentwicklung im bisherigen Jahresverlauf möglicherweise nicht fortgesetzt werden kann. Im Jahr 2022 profitierte das Unternehmen von Einmaleffekten aufgrund der gestiegenen Großhandelspreise für Strom und Gas. Diese sind jedoch mittlerweile wieder deutlich gesunken, was zu einer Belastung des Ergebnisses führt, wenn die niedrigeren Preise an die Kunden weitergegeben werden.Trotz der Gewinnwarnung bekräftigt E.ON seine Wachstumsstrategie und plant, die Investitionen in die Energiewende weiter auszubauen. In den ersten neun Monaten des Jahres hat das Unternehmen sein operatives Ergebnis in beiden Segmenten - Energienetze und Kundenlösungen - weiter gesteigert. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 27 Prozent auf 7,8 Milliarden Euro, während der bereinigte Nettogewinn um 38 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro stieg.E.ON plant, seine Investitionen in Energienetze und Kundenlösungen weiter zu erhöhen und bis Ende 2023 insgesamt rund 6,1 Milliarden Euro in die Energiewende zu investieren. Das Unternehmen sieht sich als größter Verteilnetzbetreiber in Europa in einer Schlüsselrolle, um die politischen Ziele der Energiewende zu erreichen.Trotz der Gewinnwarnung und der Belastungen im vierten Quartal bestätigt E.ON seine Ergebnisprognose für das Gesamtjahr. Das Unternehmen geht weiterhin von einem bereinigten Kerngewinn zwischen 8,6 Milliarden Euro und 8,8 Milliarden Euro aus.

Die E.ON Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 11,27EUR gehandelt.