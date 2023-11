Ölpreise auf Talfahrt: Konjunktursorgen und starker Dollar belasten - Krieg im Nahen Osten bleibt Risikofaktor

Die Ölpreise haben in den letzten Tagen deutlich nachgegeben und sind auf das niedrigste Niveau seit Ende August gefallen. Ausschlaggebend für den Preisrückgang sind neuerliche Sorgen über die globale Konjunkturentwicklung. Schwache Wirtschaftsdaten aus den USA und China haben zusätzlichen Druck auf die Rohölpreise ausgeübt. Zudem hat ein aufwertender US-Dollar die Preise belastet, da Rohöl in Dollar gehandelt wird und ein höherer Dollarkurs den Ölkauf für Interessenten aus anderen Währungsräumen teurer macht.Der Krieg zwischen Israel und der Hamas spielt weiterhin eine große Rolle am Rohölmarkt. Eine Ausweitung des Konflikts in der ölreichen Region des Nahen Ostens gilt als erhebliches Risiko. Allerdings ist eine solche Ausweitung bisher ausgeblieben, weshalb die Risikoaufschläge am Ölmarkt zuletzt gesunken sind.Die Ölpreise haben am Mittwoch erneut nachgegeben und sind auf das niedrigste Niveau seit Ende Juli gefallen. Die Schwäche der globalen Konjunktur belastet weiterhin die Preise, da sowohl die USA als auch China mit einer Wachstumsschwäche zu kämpfen haben. Diese beiden Länder sind die größten Energienachfrager der Welt. Zudem hat ein starker US-Dollar am Mittwoch Preisdruck ausgeübt, da ein höherer Dollarkurs den Ölkauf in anderen Währungsräumen teurer macht.Der Krieg zwischen Israel und der Hamas spielt ebenfalls eine Rolle am Rohölmarkt. Allerdings sind die anfänglichen Preisaufschläge zuletzt gesunken, da sich der Konflikt bisher nicht auf andere Länder des ölreichen Nahen Ostens ausgeweitet hat. Die Förderbegrenzungen großer Produktionsländer wie Saudi-Arabien und Russland sorgen dafür, dass die Preise auf erhöhtem Niveau bleiben.Die Internationale Energieagentur (IEA) hat kürzlich prognostiziert, dass das Ölzeitalter seinem Ende entgegengeht und die Nachfrage nach Öl und Gas im Jahr 2030 ihren Höhepunkt erreichen und dann sinken wird. US-Ölkonzerne zeigen sich jedoch unbeeindruckt von dieser Prognose und kaufen weiterhin für Milliarden Dollar ihre Rivalen auf. Chevron-CEO Mike Wirth erklärte, dass er nicht glaube, dass die Prognose der IEA richtig sei und dass sie in der realen Welt Mittel bereitstellen müssen, um den realen Bedarf zu decken.Insgesamt deuten die aktuellen Entwicklungen am Ölmarkt auf eine anhaltende Schwäche der Preise hin, die durch die globale Konjunkturschwäche und den starken US-Dollar verstärkt wird. Der Krieg zwischen Israel und der Hamas bleibt ein Risikofaktor, der jedoch bisher keine Auswirkungen auf die Ölpreise hatte. Die Prognose der IEA über das Ende des Ölzeitalters wird von US-Ölkonzerne skeptisch betrachtet, die weiterhin in die Branche investieren.

Öl (Brent) wird aktuell mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 79,94USD gehandelt.