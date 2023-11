UBS verzeichnet ersten Quartalsverlust seit sechs Jahren - CEO Sergio Ermotti bleibt optimistisch

Die UBS Group AG hat im letzten Quartal einen Nettoverlust von 785 Millionen US-Dollar verzeichnet, was den ersten Quartalsverlust des Schweizer Bankriesen seit fast sechs Jahren markiert. Dieser Verlust ist auf die Herausforderungen zurückzuführen, die mit der Übernahme der Credit Suisse einhergehen, einschließlich einmaliger Integrationskosten in Höhe von zwei Milliarden US-Dollar. Dennoch zeigt der Aktienmarkt Vertrauen in die Pläne von CEO Sergio Ermotti, mit einem Kursanstieg von 14 Prozent in den letzten drei Monaten. Die Vermögensverwaltung, ein Schlüsselbereich von UBS, verzeichnete einen Vorsteuergewinn von rund einer Milliarde US-Dollar, blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück. Die Credit Suisse verzeichnete ebenfalls positive Mittelzuflüsse in der Vermögensverwaltung, nachdem es anderthalb Jahre lang Rückgänge gab. UBS warnte jedoch vor einer Zurückhaltung der Kunden bei Transaktionen im letzten Quartal des Jahres aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen Lage, den Zinserhöhungen der Zentralbanken und geopolitischen Spannungen. Die Integrationskosten der Credit Suisse summierten sich im letzten Quartal auf 2,1 Milliarden US-Dollar. Die UBS plant, im Februar 2024 Einblicke in die Dreijahres-Wachstumsstrategie und Updates zum Aktienrückkaufprogramm zu geben. Aktuelle Analystenbewertungen zeichnen ein überwiegend positives Bild für UBS, mit einem mittleren Kursziel von 26,44 Schweizer Franken und einem potenziellen Wachstum von gut 20 Prozent. Die UBS-Aktie legte um rund drei Prozent zu und war damit Spitzenreiter im Schweizer Leitindex SMI. UBS-Chef Sergio Ermotti zeigte sich zufrieden mit den Ergebnissen und betonte die positiven Aussichten für die Zukunft. Die UBS hat bereits jährliche Einsparungen von brutto 3 Milliarden Dollar erreicht und strebt bis Ende 2026 Einsparungen von mehr als 10 Milliarden Dollar an. Die Situation bei der Credit Suisse hat sich weiter stabilisiert, und es sind wieder Nettozuflüsse in der Vermögensverwaltung zu verzeichnen. Die UBS verwaltet per Ende September Vermögen in Höhe von 5373 Milliarden Dollar.

Die UBS Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 23,27EUR gehandelt.