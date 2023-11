Auto1 übertrifft Erwartungen: Gewinn im Tagesgeschäft und verbesserte Prognose

Der Online-Autohändler Auto1 hat im dritten Quartal überraschend einen Gewinn im Tagesgeschäft erzielt und seinen Ergebnisausblick verbessert. Das Unternehmen meldete einen positiven bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sonderposten (EBITDA) von 0,5 Millionen Euro, eine Verbesserung von 35,7 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr. Der Bruttogewinn stieg auf 134,4 Millionen Euro, ein Plus von 8,9 Prozent im Jahresvergleich. Der Bruttogewinn pro Fahrzeug erhöhte sich von 755 Euro auf 952 Euro. Der Umsatz fiel jedoch um rund ein Viertel auf 1,29 Milliarden Euro, da der Absatz um 14 Prozent auf 140.630 Fahrzeuge zurückging. Unter dem Strich stand ein Nettoverlust von 17,6 Millionen Euro. Trotzdem sieht Vorstandschef Christian Bertermann nun auch auf Jahressicht etwas weniger Verlust als bisher einkalkuliert. Der operative Verlust soll noch in der Bandbreite von 39 bis 49 Millionen Euro liegen, während zuvor noch 50 bis 70 Millionen Euro Minus erwartet wurden.Die Anleger reagierten positiv auf die Fortschritte von Auto1 auf dem Weg zur Profitabilität. Die Aktien des Online-Autohändlers stiegen vorbörslich um 13 Prozent im Tradegate-Handel im Xetra-Vergleich. Kurse jenseits der 7-Euro-Marke bahnen sich an, was auf Xetra das höchste Niveau seit September bedeuten würde. Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Auto1 auf "Buy" belassen und ein Kursziel von 15 Euro festgelegt. Analyst Adam Berlin erwartet, dass die Anleger sehr positiv auf die starken Fortschritte beim Bruttogewinn pro verkauftem Fahrzeug reagieren werden. Auto1 übertrifft auch den Breakeven beim operativen Ergebnis.Auto1 ist Europas führende Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen. Das Unternehmen hat im dritten Quartal einen Rekord-Bruttogewinn und ein positives bereinigtes EBITDA gemeldet und die Gewinnschwelle ein Quartal früher als geplant überschritten. CEO Christian Bertermann betonte, dass das Unternehmen das starke Momentum beibehalten und in allen Geschäftsbereichen weiter wachsen will. CFO Markus Boser bezeichnete das Erreichen des positiven bereinigten EBITDA als wichtigen Meilenstein und betonte, dass Auto1 eine starke Ausgangsposition hat, um als Gebrauchtwagenplattform profitabel zu wachsen. Das Unternehmen strebt weiterhin ein Ziel von 625.000 verkauften Einheiten an und bestätigt den erwarteten Gesamt-Bruttogewinn von 500 bis 550 Millionen Euro für das Gesamtjahr 2023. Die bereinigte EBITDA-Prognose wurde von (50)-(70) Millionen Euro auf (39)-(49) Millionen Euro verbessert.

Die AUTO1 Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 6,192EUR gehandelt.