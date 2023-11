New Work SE trotzt schwierigem Markt: Recruiting-Geschäft wächst 2023 um 7%

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei New Work ist am 09.11.2023.Der Kurs von New Work lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 74,65und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,50im Plus.Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 12.715,59(-0,02).

Die New Work SE, bekannt durch Marken wie XING, kununu und onlyfy by XING, hält trotz Pandemie ihr Umsatzniveau und verzeichnet spannende Entwicklungen in verschiedenen Geschäftsbereichen.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer