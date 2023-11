Mutares SE & Co. KGaA: 11 Akquisitionen in 2023 - Umsatz steigt um 27% - Neue Mittelfristprognose: 10 Mrd. Euro Umsatz bis 2028

Mutares SE & Co. KGaA hat im Jahr 2023 bereits elf Akquisitionen getätigt. Die jüngste Übernahme betrifft die High Precision Components Witten GmbH, die von der Westebbe Verwaltungs GmbH und Peter Flaschel übernommen wird. Das Unternehmen stellt innovative Präzisionskomponenten für OEMs her und wird sich dem Firmenverbund KICO & ISH anschließen. Durch die Übernahme sollen Synergien im Produktionsprozess mit den Portfoliounternehmen der KICO & ISH Gruppe erwartet werden. Mutares stärkt damit sein Engagement im Segment Automotive & Mobility und erweitert sein Portfolio.Mutares hat auch eine Vereinbarung zur Übernahme der Prénatal-Aktivitäten in den Niederlanden unterzeichnet. Prénatal ist ein führender niederländischer Einzelhändler für Baby-, Kleinkind- und Umstandsmode sowie Gebrauchswaren und Spielzeug. Die Übernahme soll das Segment Retail & Food stärken. Prénatal erzielt einen jährlichen Umsatz von ca. 100 Millionen Euro und hat eine exklusive Lizenzvereinbarung für die Nutzung und Vermarktung der Marke Prénatal in den Niederlanden.Des Weiteren hat Mutares die Plati Group erfolgreich an Accursia Capital veräußert. Die Plati Group ist ein weltweiter Anbieter von Kabelbäumen und Verkabelungen. Der Verkauf von Plati ist der größte Exit in der Unternehmensgeschichte von Mutares.Mutares hat außerdem seine 9-Monatszahlen für das Jahr 2023 veröffentlicht. Der Konzernumsatz stieg um 27 % auf 3,4 Milliarden Euro. Das Nettoergebnis der Mutares-Holding betrug 101,3 Millionen Euro, begünstigt durch den größten Exit der Unternehmensgeschichte, den Verkauf von Special Melted Products. Das Adjusted EBITDA verbesserte sich auf 19,4 Millionen Euro.Mutares bestätigt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2023, die einen Umsatz von 4,8 bis 5,4 Milliarden Euro für den Mutares-Konzern und einen Jahresüberschuss von 92 bis 112 Millionen Euro für die Mutares-Holding vorsieht. Das Unternehmen hat außerdem eine neue Mittelfristprognose veröffentlicht, die ein weiteres Wachstum auf einen Umsatz von 10 Milliarden Euro und einen Jahresüberschuss von 200 Millionen Euro bis zum Jahr 2028 vorsieht.

