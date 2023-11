Lufthansa erzielt Rekordgewinn von 1,5 Mrd. Euro im 3. Quartal - Aktie ein Schnäppchen!

Die Lufthansa hat im dritten Quartal einen operativen Gewinn von 1,5 Milliarden Euro erzielt, was einem Anstieg von 31% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Der Umsatz erreichte mit 10,3 Milliarden Euro sogar ein Rekordhoch. Grund für diese positive Entwicklung sind vor allem private Reisen, insbesondere touristische Reisen. Die Lufthansa-Gruppe hat sich von verschiedenen Geschäftsbereichen getrennt, darunter die Lufthansa-Technik, die Lufthansa LSG (Catering-Tochter) und AirPlus (Geschäftsreisedienstleister). Der Fokus liegt nun auf dem Kerngeschäft, dem Transport von Menschen und Waren. Die Lufthansa-Cargo-Sparte profitierte während der Pandemie von einer Sonderkonjunktur, ist aber inzwischen nur noch knapp profitabel. Lufthansa-Chef Carsten Spohr ist vorsichtig optimistisch und erwartet für das Gesamtjahr einen Gewinn von über 2,6 Milliarden Euro. Die hohe Nachfrage und die hohen Ticketpreise stimmen ihn positiv. Die Lufthansa-Aktie ist nach ihrem Sturzflug ein Schnäppchen und wird nur mit 20% des Umsatzes bewertet. CEO Spohr hat ehrgeizige Ziele für das Jahr 2024, darunter die Rückkehr in den DAX und eine Rendite von 8%. Die Lufthansa plant, ihr Angebot an Langstreckenflügen am Flughafen München im kommenden Jahr stark auszubauen. Es soll das größte Langstreckenwachstum in der Geschichte der Lufthansa in München geben. Neue Ziele sind unter anderem Seattle, Hongkong und Johannesburg. Die Lufthansa ist unzufrieden mit der Bahnanbindung des Münchner Flughafens und fordert eine bessere Anbindung. Trotz einiger positiver Nachrichten sieht die Zukunft der Fluggesellschaft eher weniger erfreulich aus. Die BÖRSENZEITUNG kommentiert, dass die Lufthansa zwar derzeit viele gute Nachrichten hat, aber für die Zukunft eher weniger erfreulich aussieht. Die Fluggesellschaft hat mit verschiedenen Problemen zu kämpfen und beschäftigt über 100.000 Mitarbeiter. Ryanair hingegen sieht die Fliegerei nicht als Dauerbaustelle und verspricht einen Gewinnsprung und Dividenden.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 7,695EUR gehandelt.