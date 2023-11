Evotec-Aktien geben Gewinne ab: Kanadische Bank senkt Votum und Kursziel

Die Aktien von Evotec haben am Montag einen Teil ihrer Gewinne aus der Vorwoche wieder abgegeben. Der Kurs des Wirkstoffforschers sank um fast sechs Prozent auf 16,50 Euro. Als Grund dafür wurde der schwindende Optimismus der kanadischen Bank RBC genannt. Diese hatte das Votum für Evotec von "Outperform" auf "Sector Perform" gesenkt und das Kursziel deutlich von 28,00 auf 18,60 Euro gekappt. Der zuständige Analyst Charles Weston glaubt zwar weiterhin an die Entwicklungsplattform von Evotec, sieht aber kurzfristig enorme Unsicherheiten für die Geschäftszahlen aufgrund der schwierigen Life-Science-Branche, des Wettbewerbsdrucks, der Aufarbeitung einer Cyberattacke und notwendiger Investitionen. Weston berücksichtigte diese Risiken mit einem 20-prozentigen Abschlag in seinem Bewertungsmodell.Die Auswirkungen des Hackerangriffs im Frühling auf Evotec lassen inzwischen merklich nach. Für das dritte Quartal meldete das Unternehmen Kosten von nur noch wenigen Millionen Euro. Obwohl die Produktivität und die Kapazitätsauslastung weiterhin beeinträchtigt waren, konnte Evotec dank einer starken Nachfrage und der fortgesetzten Arbeit an wichtigen Kooperationen sein Betriebsergebnis verbessern. Das Management strebt weiterhin die im Juli gekappten Jahresziele an.In den ersten neun Monaten des Jahres konnte Evotec seinen Umsatz um 14 Prozent auf gut 580 Millionen Euro steigern. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich um 13 Prozent auf 50,2 Millionen Euro. Der Fehlbetrag wurde um gut die Hälfte auf knapp 68 Millionen Euro reduziert.Die kanadische Bank RBC hat Evotec nach einem Analystenwechsel von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 28,00 auf 18,60 Euro gesenkt. Analyst Charles Weston glaubt zwar weiterhin an die Entwicklungsplattform von Evotec, sieht aber kurzfristig enorme Unsicherheiten für die Geschäftszahlen aufgrund der schwierigen Life-Science-Branche, des Wettbewerbsdrucks, der Erholung von der Cyberattacke und der Investitionen in Just Evotec Biologics. Weston verwies zudem auf den überdurchschnittlich guten Lauf der Aktien.Evotec gab außerdem bekannt, dass die Nachwehen des Hackerangriffs im Frühling merklich nachlassen. Für das dritte Quartal vermeldete das Unternehmen nur noch Kosten von wenigen Millionen Euro. Die Produktivität und die Kapazitätsauslastung waren weiterhin beeinträchtigt, aber dank einer starken Nachfrage und der fortgesetzten Arbeit an wichtigen Kooperationen konnte Evotec sein Betriebsergebnis verbessern. Das Management strebt weiterhin die im Juli gekappten Jahresziele an.Insgesamt bestätigte Evotec seine Prognose für das Geschäftsjahr 2023 und seine mittelfristigen Ziele bis 2025. Das Unternehmen erwartet einen Umsatz von 750-790 Millionen Euro, ein bereinigtes EBITDA von 60-80 Millionen Euro und Aufwendungen für die unverpartnerte Forschung und Entwicklung von 60-70 Millionen Euro. Mittelfristig strebt Evotec ein Umsatzwachstum auf über 1 Milliarde Euro, ein bereinigtes EBITDA von mindestens 300 Millionen Euro und Aufwendungen für die unverpartnerte Forschung und Entwicklung von mehr als 100 Millionen Euro an.

Die Evotec Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 17,49EUR gehandelt.