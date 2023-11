Bayer gibt wenig Hoffnung auf Besserung: Schwache Wachstumsaussichten und Herausforderungen für die Profitabilität

Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer hat nach einem schwierigen dritten Quartal wenig Hoffnung auf eine deutliche Besserung im kommenden Jahr gegeben. Die Wachstumsaussichten seien eher schwach und es bestünden weiterhin Herausforderungen für die Profitabilität des Unternehmens. Zudem will der Konzernchef Bill Anderson im März seine Pläne für die künftige Unternehmensstruktur vorstellen. Bayer prüft dabei verschiedene Optionen, darunter eine Trennung von der Sparte Consumer Health oder der Sparte Crop Science. Im abgelaufenen dritten Quartal sank der Umsatz um etwas mehr als acht Prozent auf 10,3 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) brach um fast ein Drittel auf 1,7 Milliarden Euro ein. Unter dem Strich stand ein Verlust von 4,57 Milliarden Euro. Die Einstufung für Bayer wurde von Deutsche Bank Research auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Das dritte Quartal sei mau gewesen, aber immerhin hätten die Leverkusener die Jahresziele bekräftigt, so der Analyst Falko Friedrichs. Bayer hat den Konzernausblick für das laufende Geschäftsjahr nach einem rückläufigen dritten Quartal bestätigt. Der Vorstandsvorsitzende Bill Anderson betonte, dass das Unternehmen sich auf die Mission "Health for all, hunger for none" konzentrieren wolle und dafür die Unternehmensstruktur umgestalten werde. Der Umsatz im dritten Quartal lag mit 10,342 Milliarden Euro auf dem Niveau des Vorjahres. Der Umsatz in der Sparte Crop Science blieb stabil, während die Sparten Pharmaceuticals und Consumer Health leichte Zuwächse verzeichneten. Das Ebitda vor Sondereinflüssen sank um 31,3 Prozent auf 1,685 Milliarden Euro. Bayer prüft verschiedene strukturelle Optionen und will im März 2024 weitere Einzelheiten dazu bekannt geben. Die Wachstumsaussichten für 2024 seien eher schwach und es bestünden weiterhin Herausforderungen für die Profitabilität des Unternehmens.

