Manz-Aktien erleben deutlichen Kursanstieg: Hoffnung auf bessere Geschäftszeiten beflügelt Anleger

Die Aktien des Hightech-Maschinenbauunternehmens Manz konnten am Dienstag einen deutlichen Kursanstieg verzeichnen. Das Interesse der Anleger wurde durch die Hoffnung auf bessere Geschäftszeiten wiederbelebt. Der Kurs stieg um mehr als ein Viertel an und die Erholung gewann an Schwung. Zuvor hatten sich die Aktien bereits stabilisiert, nachdem sie seit 2021 kontinuierlich gefallen waren. Ende Oktober fielen sie erstmals in ihrer Geschichte unter 10 Euro, konnten diese Marke jedoch nun wieder erreichen.Analyst Adrian Pehl von Stifel Research bezeichnete das dritte Quartal als "erwartungsgemäß schwach", da der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent gesunken sei. Dennoch sehen Experten positive Aspekte in den Details. Laut Pareto Research waren die Zahlen des Maschinenbauers für das dritte Quartal von untergeordneter Bedeutung. Pehl erwähnte, dass sich die Liquidität verbessert habe, was auf das aktive Management des Betriebskapitals zurückzuführen sei. Pareto betonte zudem, dass der bestätigte Ausblick des Unternehmens ermutigend sei, auch wenn das untere Ende der Zielspannen für das Geschäftsjahr erwartet werde.Das Management von Manz äußerte sich optimistisch bezüglich der Auftragseingänge und erklärte, dass das Unternehmen kurz-, mittel- und langfristig von der starken Nachfrage nach Batteriesystemen und elektronischen Komponenten profitieren werde. Dies könnte die vorübergehende Schwäche im Auftragseingang bis zum Jahresende teilweise ausgleichen. Analyst Pehl äußerte die Hoffnung, dass dies positive Auswirkungen auf das Schlussquartal haben werde.In den ersten neun Monaten des Jahres konnte Manz seinen Umsatz leicht steigern und sowohl das EBIT als auch das Konzernergebnis verbessern. Die Umsatzerlöse beliefen sich auf 195 Millionen Euro, das EBITDA wurde mehr als verdoppelt und das EBIT drehte deutlich in den positiven Bereich. Das Unternehmen bestätigte seine Prognose für das Jahr 2023, rechnet jedoch aufgrund des konjunkturellen Gegenwinds damit, eher das untere Ende der prognostizierten Spannen zu erreichen.Das Segment Mobility & Battery Solutions konnte seinen Umsatz um 4 Prozent steigern, während das Segment Industry Solutions das solide Umsatzniveau des Vorjahres leicht übertreffen konnte. Der Auftragseingang lag jedoch in beiden Segmenten rund 50 Prozent unter dem Vorjahreswert.Die Manz AG ist ein weltweit tätiges Hightech-Maschinenbauunternehmen mit Fokus auf die Automobilindustrie, Elektromobilität, Batteriefertigung, Elektronik und Energie. Das Unternehmen entwickelt und baut innovative Produktionslösungen und hat eine führende Position in rasant wachsenden Märkten.

Die Manz Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 12,20EUR gehandelt.