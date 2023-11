Prozessbeginn nach tödlichen Schüssen in Mercedes-Werk: Angehörige und Kollegen hoffen auf Antworten

Sechs Monate nach den tödlichen Schüssen auf zwei Menschen in der Produktionshalle des Mercedes-Werks in Sindelfingen bei Stuttgart muss sich der mutmaßliche Schütze von Donnerstag (9.00 Uhr) an vor Gericht wegen Mordes verantworten. Der Mann hatte im Mai während der Frühschicht zwei türkische Landsleute erschossen. Vom Prozess vor dem Landgericht in Stuttgart versprechen sich auch die Angehörigen und Kollegen der beiden Opfer Antworten. Denn das Motiv für die Schüsse des damals 53-Jährigen ist bislang völlig unklar. Nach der Tat hatten die Ermittler auch einen politischen Streit nicht ausgeschlossen.Der mutmaßliche Täter und die Opfer waren bei derselben Logistikfirma auf dem Werksgelände beschäftigt. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft hatte der Mann seine zwei 44 und 45 Jahre alt gewordenen Vorgesetzten "absichtlich" und "heimtückisch aus nächster Nähe unter Einsatz einer Schusswaffe getötet". Mit einem Urteil wird frühestens in zwei Monaten gerechnet.Die Bluttat in der modernen Halle "Factory 56" hatte die Produktion für mehrere Tage stillgelegt. Kolleginnen und Kollegen der zwei Opfer sowie weite Teile der Belegschaft, der Vorstandsvorsitzende Ola Källenius und Vertreter der Logistikfirma gedachten der Toten mit einer Schweigeminute im Werk. Noch heute seien die Spuren der Tat deutlich, sagte eine Unternehmenssprecherin. "Auch sechs Monate nach den tödlichen Schüssen in Sindelfingen hält unsere Bestürzung und Trauer über den Vorfall an."Das Mercedes-Benz-Werk in Sindelfingen bei Stuttgart ist mit seiner mehr als 100-jährigen Geschichte der traditionsreichste Fertigungsstandort des Autobauers. Dort arbeiten etwa 35.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Neben der Mercedes-E-Klasse rollen in Sindelfingen auch die S-Klasse, S-Klasse Maybach sowie der elektrische EQS vom Band. Die 2020 gebaute "Factory 56" gilt als eine der modernsten Montagehallen der Welt.Analysten senken den Daumen für Mercedes-Benz, obwohl die Aktie sich schon etwa ein Drittel unter dem Buchwert notiert. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) liegt bei ca. 0,75 und das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei ca. 4,5. Die Dividendenrendite beträgt über 9%.

