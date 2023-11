BVB meldet sich in der Champions League zurück: Sieg gegen Newcastle bringt Achtelfinal-Kurs!

Borussia Dortmund hat sich nach der deutlichen Niederlage gegen den FC Bayern in der Bundesliga mit einem 2:0-Sieg gegen Newcastle United in der Champions League zurückgemeldet. Niclas Füllkrug erzielte in der 26. Minute sein erstes Champions-League-Tor und Julian Brandt erhöhte in der 79. Minute. Dank des Sieges zog der BVB in der schweren Gruppe F an Newcastle vorbei und liegt nun auf Achtelfinal-Kurs. Paris Saint-Germain verlor im Anschluss gegen AC Mailand, wodurch Dortmund sogar vor dem Spiel in Italien Erster ist. Das Team von Trainer Edin Terzic zeigte eine reife Leistung und presste hoch, während Newcastle kaum aus der eigenen Hälfte herauskam. Nach der Führung gab Dortmund die Kontrolle über das Spiel etwas ab, behielt aber die defensive Stabilität bei. In der zweiten Halbzeit wurde es brenzlig, als Joelinton knapp am Tor vorbeiköpfte. Letztendlich konnte sich jedoch nur Dortmund belohnen und gewann verdient. Terzic reagierte auf die schwache Vorstellung gegen Bayern mit drei Änderungen in der Startelf. Obwohl die Mannschaft nach der Führung etwas nachließ, blieb die defensive Stabilität bestehen. Für Newcastle war es eine Revanche-Chance nach der Hinspielniederlage, jedoch konnten sie sich nicht belohnen. Trotz der vielen Ausfälle von Stammkräften wie Alexander Isak hoffte Trainer Eddie Howe auf eine erfolgreiche Revanche. Dortmund-Trainer Terzic lobte Newcastle als großes Team, das seit knapp eineinhalb Jahren auf einem hohen Niveau spielt. Er erwartete ein ähnlich offenes Spiel wie im Hinspiel. Der BVB liegt nun punktgleich mit Newcastle auf dem zweiten Platz in der Gruppe F. Ein Sieg im nächsten Spiel gegen Newcastle wäre wichtig, um die Ausgangslage in der Gruppe zu verbessern. Drei Achtelfinale-Spiele im DFB-Pokal werden live im frei zugänglichen Fernsehen gezeigt. Die ARD überträgt das Duell zwischen 1. FC Kaiserslautern und 1. FC Nürnberg sowie die Partie von Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Wolfsburg. Das ZDF ist beim Topspiel zwischen VfB Stuttgart und Borussia Dortmund dabei. Alle acht Spiele der Runde der letzten 16 werden live bei Sky übertragen.

Die Borussia Dortmund Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,838EUR gehandelt.